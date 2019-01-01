Benjamin Tetteh için Wolverhampton'dan dev teklif! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 14 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Adı uzun süredir Galatasaray'la anılan ve sarı-kırmızılı ekibin en önemli gündem başlıklarından olan Benjamin Tetteh'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gana'da yayın yapan Kickgh.com 'da yer alan habere göre, Galatasaray golcü oyuncu için Sparta Prag'a 8 milyon euro'luk teklif yapmış ancak Çekya ekibi bu teklifi reddetmişti.

Tetteh için Premier Lig'den sansasyonel bir teklif geldi. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, genç golcü için net bir hamle yaptı. Buna göre Wolverhampton, Galatasaray'ın 8 milyon euro önerdiği futbolcu için Sparta Prag'a 12 milyon euro'luk bir teklifte bulunacak.

"Galatasaray, Balotelli'nin menajeriyle irtibatta"

Radyospor' da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Lorenzo di Caprio, "Şunu söyleyebilirim, Mario Balotelli yüzde kaç gelir gibi bir şey diyemem; fakat Galatasaray, Balotelli ve menajeriyle irtibatta," ifadelerini kullandı.

Di Caprio'nun açıklamalarında öne çıkan diğer detaylar şöyle:

"Bologna ve Marsilya da onu transfer etmek istiyor. Galatasaray, Mino Raiola ile değişik konularda çok kez iletişim kurdu. Ozan Kabak ve Yunus Akgün ile ilgilenen kulüpler olduğundan Galatasaray, İtalya transfer piyasasında çok konuşulan bir ekip oldu.

"Balotelli, Nice'den kesin olarak ayrılacak. Patrick Vieira onu istemiyor. Menajer Raiola bir çözüm arayışı içerisinde. Galatasaray, Balotelli'ye talip. Galatasaray güçlü ve özel bir kulüp. Raiola da oyuncusu için en iyi çözümü bulmaya çalışıyor. Balotelli konusunda Galatasaray'ın şansı çok fazla."

"İyi bir sözleşme Balotelli'yi ikna eder. Ben Galatasaray'dan 3.5 milyon euro talep edeceklerini düşünüyorum. Balotelli istikrarsız bir performansı olsa da potansiyeli olan bir oyuncu. Eğer Galatasaray'a gelirse çok şey kazandırabilir. Galatasaray onun için önemli bir opsiyon. Nice'de yıllık 3 milyon euro'dan fazla kazanıyor."

"Galatasaray'a transferime izin vermediler"

Transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan ve geçtiğimiz günlerde La Liga 2 ekiplerinden Malaga’ya transfer olan Yevhen Seleznyov, açıklamalarda bulundu.

"Fizik olarak çok iyi durumda olduğumu söyleyemem. Tam olarak hazır değilim," diyen Ukraynalı golcü, "Türkiye’deki transfer döneminde Galatasaray’a gitmeme izin vermek yerine, beni Akhisarspor’un yedek takımıyla idmanlara gönderdiler," sözleriyle de eski kulübüne sitem etti.

Marcao İstanbul'a geliyor

Galatasaray yeni stoperine kavuşuyor.

Hürriyet'in haberine göre Marcao, bugün 23:55'te İstanbul'da olacak.

Marcao'nun sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Alan Galatasaray'a kamp sonrası gelecek

Galatasaray'da Alan'ın geliş tarihi belli oldu.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın el sıkıştığı ancak takımı Guangzhou Evergrande ile Dubai kampına giden Alan Carvalho, sözleşmesinin biteceği günü bekliyor.

19 Ocak'ta sözleşmesi sona erecek olan Alan, ardından İstanbul'a gelecek ve Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray, Alan ile yıllık 3,5 milyon euro karşılığında 3,5 yıllık sözleşme üzerine anlaşmaya vardı.

Galatasaray Cenk Tosun'u kiralayabilir

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın bir gözü Cenk Tosun'da.

Güneş'in haberine göre Galatasaray, Everton'da yedek kulübesine hapsolan Cenk Tosun için kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim, Cenk Tosun'la bir görüşme yaparak ikna etmeye çalışacak.

Belhanda gidiyor, Tannane geliyor

Younes Belhanda'nın satışı için Al Ittihad ile pazarlık halinde olan Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncunun alternatifini belirlediği öne sürüldü.

Fas basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Belhanda ile yollarını ayırması halinde bir başka Faslı oyuncu Ousmane Tannane'yi kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.

Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki Tannane, sezon başında Utrecht'e kiralanmıştı.

Bu sezon Eredivisie'da 13 maçta 1 gol atıp 4 de asist yapan Tannane, orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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