Benin Milli Takımı oyuncusu Tiçani Muhammed, efsane Lionel Messi'nin ülkesinin forması altında son kez sahne alacağı Arjantin dostluk maçından saatler önce şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.

Lionel Messi'nin Arjantin ile son maçından yalnızca saatler önce, Benin oyuncularının bu akşamın tarihi niteliğinin tamamen farkına vardığı anlaşılıyor.

Benin'in, Buenos Aires'teki "Monumental" stadında Arjantin karşısına çıkacak kadrosunda, her şeyden önce futbolun en büyük efsanelerinden birinin karşısında bu anın tadını çıkarmayı özleyen oyuncular yer alacak.

C5N kanalına verdiği röportajda defans oyuncusu Tiçani Muhammed şaşırtıcı bir açıklamada bulunarak şunları söyledi: "Messi'yi markaja almayacağız. Sadece bu maçın tadını çıkaracağız. Onu izlerken kendi kendime 'Messi, sen bir efsanesin' diyeceğim."

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Arjantinli oyuncuyu "dünyanın en iyisi" olarak gördüğünü ve özellikle 10 numaralı oyuncuya hayran olduğundan Arjantin'in kazanmasını umduğunu belirtti.

Bu maç, 85 binden fazla taraftarın önünde, 207 milli maç ve 125 golün ardından ve aralarında 2022 Dünya Kupası'nın da bulunduğu Arjantin ile kazandığı birçok büyük kupayla birlikte Arjantin'e veda etmeye hazırlanan Messi için kuşkusuz özel bir önem taşıyacak.

23 saat süren bir yolculuğu ve kötü olarak nitelendirdiği bir konaklamayı içeren sıkıntılı bir hazırlık süreci geçiren Benin Milli Takımı ise buna rağmen bu tarihi akşamın tadını sonuna kadar çıkarmak istiyor. Tiçani Muhammed şöyle ekledi: "Bu kutlamanın kusursuz olmasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."