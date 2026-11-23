Barcelona, geçen pazar Villarreal'i 3-2 yendiği maçta orta saha oyuncusu Fermin Lopez'in gördüğü kırmızı karta ilişkin itirazını yarın salı günü Müsabaka Komitesi'ne sunacak.

Reklam

23 yaşındaki Fermin Lopez, yedek kulübesinde otururken maçın 74. dakikasında kırmızı kart gördü. Olay, İspanyol futbol camiasında büyük tartışmalara yol açtı.

Kanarya Adaları hakemi Alejandro Jose Hernandez'in kaleme aldığı resmi rapora göre , 74. dakikada oyuncu Lopez Marin, Fermin şu gerekçeyle oyundan ihraç edildi: yedek kulübesinden kalkarak dördüncü hakeme yönelmesi, ona fazlasıyla yaklaşması, yüksek sesle itiraz etmesi ve "Benimle uğraşma!" sözlerini tekrarlaması.

Hakem raporunda ayrıca oyuncunun kırmızı kart gösterilmeden önce sahadan çıkıp soyunma odasına gittiğini belirtti. İhraç kararının oyuncu sahayı terk ettikten sonra gelmesi, olayı daha da karmaşık hale getirdi.

Hakem raporu, ihraç olayının ayrıntılarını da ortaya koydu: Fermin ikinci yarıda verilen bir hakem kararına öfkeyle itiraz etti, ardından hakem kırmızı kartı doğrudan kendisine gösteremeden sahayı terk etti.

Reklam Reklam

"Mundo Deportivo" gazetesinin Barcelona içinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre Katalan kulübü, orta saha oyuncusunun yardımcı hakeme herhangi bir hakarette bulunmadığını ve tavrının, Barcelona'nın Villarreal karşısında 2-0'lık dezavantajı telafi etmek zorunda olduğu gergin ortamın bir sonucu olduğunu vurguluyor.

Related Topics

Aynı kaynak, Barcelona'nın hukuk departmanının yaşananın resmi bir itiraz değil, münferit bir kötü davranış olduğunu savunacağını da ekledi. Kulüp, olayın farklı bir disiplin maddesi kapsamında değerlendirilmesini umuyor; bu da Fermin'in cezasını yalnızca bir maça düşürebilir.

Barcelona, savunmasını yarın salı günü Müsabaka Komitesi'ne sunacak ve oyuncusunun cezasının en fazla bir maça indirilmesini umuyor. Takımın La Liga'da kritik maçlara çıkacak olması, bu talebi daha da önemli kılıyor.

Reklam

Öte yandan, AS gazetesi ve Cadena SER radyosunun hakem uzmanı Iturralde Gonzalez'in açıkladığına göre Fermin, yedek kulübesinden yaptığı itiraz nedeniyle iki maç ceza alacak. Bu da oyuncunun Riazor'daki Deportivo La Coruna ve Camp Nou'daki Atletico Madrid maçlarını kaçıracağı anlamına geliyor.

Müsabaka Komitesi'ne yakın bir kaynak ise komitenin nihai kararını vermeden önce hakem raporunu ve Barcelona'nın savunmasını dikkatle inceleyeceğini söyledi. Kaynağa göre komite, Katalan kulübünün vurguladığı gibi olayın koşullarını, itirazın niteliğini ve doğrudan bir hakaretin bulunmamasını göz önünde bulunduracak.

Reklam

Hans Flick yönetimindeki Barcelona teknik ekibi, takımın son dönemde boğuştuğu sakatlıklar ve eksikler ile liderlik yarışında tüm oyuncularına duyduğu ihtiyaç nedeniyle Fermin'e bir an önce yeniden kavuşmayı umuyor.

Müsabaka Komitesi'nin kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Bu karar, İspanya'da futbol gündeminin bir numaralı konusu haline gelen davada Fermin'in kaderini belirleyecek: Oyuncu ya Barcelona'nın umduğu gibi bir maç ya da hakem uzmanlarının öngördüğü gibi iki maç ceza alacak.