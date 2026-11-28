Brezilyalı forvet Vitor Roque, Barcelona'da geçirdiği çalkantılı döneme ilişkin sessizliğini bozdu. 21 yaşındaki oyuncu, teknik ekiple iletişim eksikliğinin takıma uyumunu zorlaştırdığını anlattı. Camp Nou'ya büyük beklentilerle gelen Roque, takımda kalıcı bir yer edinemedi ve sonunda ülkesine döndü.

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Sakatlık ve yalnızlık, Roque'nin Katalonya hayalini suya düşürdü

Roque, Ocak 2024'te 18 yaşındayken Athletico Paranaense'den Barcelona'ya transfer oldu ancak Katalonya'daki kariyeri kısa sürede çıkmaza girdi. 16 maçta iki gol attıktan sonra Real Betis'e kiralandı ve Şubat 2025'te Palmeiras'a kalıcı transferle Brezilya'ya döndü.

Forvet, AS ile yaptığı röportajda, Brezilya'dan ayrılmadan önce yaşadığı ve ameliyat edilmediği sindezmoz sakatlığının ilk günden itibaren kendisini zorladığını açıkladı. İspanya'ya şiddetli ağrılarla gelen Roque, ilk döneminin büyük bölümünü tam olarak hazır hâlde forma mücadelesi vermek yerine fizyoterapiyle geçirdi.

Roque, ağrılarla oynamasını ve teknik ekibin sessizliğini anlattı

Roque, Camp Nou'ya tedavi edilmemiş bir sakatlıkla geldiği için hayalindeki transferin zorlu bir deneyime dönüştüğünü anlattı.

“Barcelona'ya gittiğimde 18 yaşındaydım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamak, gerçekleşen bir hayaldi” dedi. “Biraz zordu. Oraya sindezmoz sakatlığıyla gittim. Athletico Paranaense'deyken ameliyat olmam gerekiyordu ama olmadım. Çok ağrım vardı, hatta oldukça fazlaydı.”

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“O dönemde mümkün olan en iyi duruma gelmeye çalışarak fizyoterapi görüyordum ama sonunda bunu başaramadık. Futbolda en üst düzeyde performans gösteremedim ve bence bu da sürecin bir parçasıydı. Tanrı'nın her şeyi planladığını biliyorum, evet. Orada işler yolunda gitmedi. Sonrasında Betis'e gittim ve orada da performans gösteremedim. Ama bugün Palmeiras'ta kendimi iyi hissediyorum, evimde gibiyim. İnsanlar bana çok yardımcı oldu ve Tanrı'ya şükür mutluyum.”

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Avrupa'da genç Güney Amerikalı yeteneklere gösterilmeyen sabır

Roque, yeni bir dile uyum sağlamaya çalışan genç oyunculara yeterince sabır gösterilmemesini ve teknik ekibin onlarla iletişim kurmamasını da eleştirdi.

“İnsanlar, biz genç oyuncular geldiğimizde hemen yüzde 100 hazır olup varımızı yoğumuzu ortaya koymamız ve en iyi futbolumuzu oynamamız gerektiğini düşünüyor. Ama işler böyle yürümüyor. Sabır gerekiyor” diye devam etti. “Bazen uyum sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz zaman bize tanınmıyor. Çok genciz ve yeni bir dil konuşmak gerçekten zor.”

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“Bazen teknik direktörün desteğini almak önemlidir. Barcelona'ya gittiğimde böyle bir destek görmedim. Benimle neredeyse hiç konuşmadılar, anlıyor musunuz? Bence bunu hesaba katmak gerekiyor ama birçok kişi böyle bakmıyor. İlk dakikadan itibaren hazır olmanız gerektiğini düşünüyorlar.”

Roque'nin yaşadığı zorluklar, genç yaşta La Liga'ya gelen Güney Amerikalı oyuncuların karşılaştığı daha geniş çaplı bir engeli yansıtıyor. Franco Mastantuono ve Endrick de düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor.

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Saha dışında ise Barcelona'dan iki deneyimli takım arkadaşı, yalnızlıkla başa çıkmasına yardımcı oldu. Roque, “Bana çok büyük destek olan Raphinha ile sık sık vakit geçirirdim. Harika biri ve tüm süreç boyunca bana çok yardım etti” diye ekledi. “Şu anda Liverpool'da olan Ronald Araujo da bana çok yardımcı olan bir başka kişiydi. Onu çok severim.”

Roque, Copa Libertadores finali öncesinde Palmeiras'ta yeni bir sayfa açıyor

Avrupa'daki dönemi beklentilerin altında kalsa da Roque sonucu kabullendi ve Brezilya'da yeniden ivme kazanmaya odaklandı. “Elbette hâlâ biraz pişmanlık duyuyorum ama futbolda buna takılıp kalmamak gerektiğini düşünüyorum” dedi. “Bunu artık kabullendim ve şimdi burada, Palmeiras'ta mutluyum. En önemlisi bu. Artık yeni bir sayfa açma zamanı.”

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Şimdi gözler, Roque ve Palmeiras'ın Estudiantes ile karşılaşacağı cumartesi gecesi oynanacak Copa Libertadores finaline çevrildi. Geçen sezon rakibi Flamengo'nun ardından ikinci olan Palmeiras, üst üste ikinci finaline bu kez kupayı kazanma hedefiyle çıkacak.