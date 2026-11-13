Reklam

Bir Bundesliga efsanesi, Veljko Paunovic'i bir dönem öylesine transfer etmek istedi ki bunun için üstleriyle ilişkilerini bozmayı bile göze aldı. Ancak bu hamle hiç işe yaramadı.

Bugün Sırbistan Milli Takımı Teknik Direktörü Veljko Paunovic'e Ocak 2005'i sorsanız muhtemelen hemen oradan uzaklaşmak ister. Hannover 96'nın adının geçmesi de onda olumsuz duygular uyandırıyordur.

2004/05 sezonunun kış transfer döneminin sonlarına doğru, o dönem Bundesliga'da mücadele eden Aşağı Saksonya ekibinin gündeminde Paunovic konusu giderek önem kazandı. Uzun bir aranın ardından yeniden çıktığı en üst ligde üçüncü sezonunu geçiren Hannover, teknik direktör Ewald Lienen yönetiminde iyi bir sezon geçiriyordu. Ocak 2005'in sonunda, 19 maçın ardından altıncı sıradaydı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerliyordu.

Dolayısıyla kadroya takviye yapmak için acil bir ihtiyaç yoktu. Bugün VfL Bochum'un genel müdürü olan ve o dönem Hannover'de menajerlik yapan Ilja Kaenzig de kış transferlerinin ancak çok nadiren fayda sağladığını düşündüğünden bu transferleri anlamsız buluyordu. Bu yüzden ilkesi şuydu: 96, kışın yeni oyuncu almayacaktı. Dönemin denetim kurulu başkanı Martin Kind da aynı görüşteydi, ancak Lienen sonunda onu aksi yönde ikna etti.

Reklam Reklam

Ewald Lienen, Hannover'de Veljko Paunovic'i hatırladı

Çünkü Hansa Rostock, 1. FC Köln ve FC St. Pauli'deki görevleriyle de tanınan efsanevi teknik direktör konuya bambaşka bakıyordu. Sezon ortasında mutlaka gol garantisi verecek yeni bir forvet almak istiyordu. 96'nın hücum hattında Thomas Christiansen, Daniel Stendel, Roman Wallner, Leandro ve Jiri Kaufmann vardı; ancak hiçbiri düzenli olarak gol atamıyordu. Sezon sonunda Stendel ile oyun kurucu Jiri Stajner, yalnızca altışar golle takımın ligdeki en golcü oyuncuları olacaktı.

Related Topics

Gelecek maçlar SER UEFA Nations League A 14:45 GER

Lienen de Paunovic'i hatırladı. O sırada 27 yaşında olan forveti, 2002/03 sezonunda İspanya ikinci lig ekibi CD Tenerife'de çalıştırmış ve golcülük becerilerini yakından görmüştü. Menajer Kaenzig, "takımdaki oturmuş düzene" dikkat çekip özellikle de lig tablosundaki umut verici konumlarını riske atmak istemese de Lienen transferi bir şekilde kabul ettirdi. Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala 96 duyurdu: Paunovic geliyor.

Getty Images

Atletico Madrid'den gelen Sırp oyuncu, "Bu konunun ne kadar tartışmalı olduğunu biliyorum. Ama Ewald Lienen'le benim haklı olduğumu karşı tarafa göstermek için elimden geleni yapacağım" dedi. O dönemde zor bir süreçten geçen ve bugünkü gibi İspanya LaLiga'sının sürekli zirve takımlarından biri olmaktan uzak olan Colchoneros'ta Paunovic ilk 11'in düzenli bir parçası değildi. Sezonun ilk yarısında çıktığı on maçta da hiç gol atamamıştı. Dolayısıyla Kaenzig'in şüpheleri, kış transferlerine yönelik genel karşıtlığından bağımsız olarak da anlaşılabilirdi.

Reklam

Paunovic, 96'nın en çok kazanan oyuncusu olacaktı

Paunovic geldiğinde, "Kulüp finansal bir risk almıyor. Yaza kadar bunu kanıtlayacağım" dedi. Kastettiği şuydu: 96'daki ilk yarım yılında, yani 2005 yazına kadar, ayda nispeten düşük bir ücret olan 15.000 avro kazanacağı söyleniyordu. Ayrıca Atletico ile sözleşmesi, Rojiblancos'un o dönemki ekonomik sorunları nedeniyle feshedilmişti; dolayısıyla 96 bonservis bedeli ödemek zorunda değildi. Ancak Paunovic, 2006 yazına kadar geçerli, bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Dahası, 2005/06 sezonunun başından itibaren Hannover'in en çok kazanan oyuncusu olacak ve yılda yaklaşık bir milyon avro alacaktı.

Beklentiler yüksekti. O dönem Schalke 04'te stoper oynayan vatandaşı Mladen Krstajic, "Çok iyi bir oyuncu. Topla çok becerikli, hava toplarında gerçekten güçlü, yeterince de hızlı" diyerek onu övdü. O sırada Bundesliga zirvesinde Bayern Münih'le yakın bir yarış içinde olan ve sezonu ikinci bitiren S04 de görünüşe göre Paunovic'i transfer etmek istemişti. En azından Krstajic'in iddiası buydu: "Yazık oldu, bize de güç katardı."

Reklam

Paunovic, Schalke'de beklentileri karşılayabilir miydi? Hannover'de ise söz konusu huzursuzluğun da eşlik ettiği dönemde bir türlü tutunamadı. Şubat 2005'in başında Borussia Dortmund'a karşı evde alınan 3-1'lik yenilgideki vasat Bundesliga ilk maçının ardından Paunovic, "Birlikte geçirdiğimiz sadece dört gün oldu, henüz her şeyin oturmasını bekleyemeyiz" dedi. Lienen, istediği oyuncuyu doğrudan tek forvet olarak ilk 11'e koymuştu, ancak yeni transfer ikna edici olamamıştı.

Paunovic, "Diğer oyuncuların benim ne yaptığımı, benim de onların ne yaptığını anlamam için daha fazla zamana ihtiyacım var" diyerek sabır istedi. Ardından Freiburg deplasmanındaki 0-0'lık maçta ve Werder Bremen'e karşı evde alınan 4-1'lik yenilgide ilk 11'de başladı, ancak bu iki performansı da hayal kırıklığı yarattı. 2005 baharı başlarken Paunovic'in 96'nın oyununa etkisi hâlâ görülmüyordu.

Reklam

Hannover'de Paunovic'e yönelik hoşnutsuzluk giderek arttı

Lienen, 2004'te Ballon d'Or'u kazanan ve dönemin dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Andriy Shevchenko'yla kıyaslayarak oyuncusunu savundu: "Onun ikinci bir Andriy Shevchenko olmadığı başından beri belliydi. Ona zaman tanımalıyız, o zaman bize çok yardımcı olacak."

Mart 2005'in ortasında Paunovic, Borussia Mönchengladbach'a karşı evde oynanan maçta 2-1'lik galibiyet golünün asistini yaparak Hannover'e ilk kez gerçekten yardımcı oldu. Ne var ki bu, 96 formasıyla çıktığı yalnızca yedi maçın sonuncusu olacaktı. Kısa süre sonra kicker dergisine verdiği ve kulüp yönetimini eleştirdiği röportaj, Almanya'daki kısa macerasını bitirdi.

Reklam

Paunovic, Kaenzig ve Kind'ı açıkça eleştirerek, "Beni tanımadıklarını biliyordum. Bana karşı olduklarını ve beni teknik direktörle yaşadıkları bir çatışmada kullanacaklarını bilmiyordum. Bir kulübün işleyebilmesi için insanlar birbirine karşı çalışmamalı. Bunu anlamayan kulübe zarar verir" dedi.

Lienen'i ise eleştirilerinin dışında tutarak şunları söyledi: "Benim etrafımdaki çatışma herkese zarar veriyor. Takıma da. Yoksa daha iyi oynayabilirdik, belki ben de daha iyi oynardım. Ama çatışmaya ben neden olmadım." Takım çevresinde daha önce de kısa sürede ayrılmayı düşündüğü söyleniyordu. Üstelik vatandaşı ve orta sahanın oyun kurucusu Nebojsa Krupnikovic'in 2005 yazında ayrılacağı da belliydi. Bu da Hannover'de daha fazla kalmaması için bir başka nedendi.

Reklam

Veljko Paunovic'in Hannover 96 dönemi: Yalnızca yedi maç, ardında büyük bir huzursuzluk

Böylece Paunovic'in 96'daki dönemi, Lienen'in onu kulüp yöneticilerinin itirazlarına rağmen getirmesinden yaklaşık iki ay sonra sona erdi. Hannover açısından tek olumlu nokta şuydu: Sözleşme imzalanırken 2005 yazı için ayrıca bir fesih anlaşması da yapılmıştı. Böylece kulüp, başarısız transfer nedeniyle en azından ek maliyetlere katlanmak zorunda kalmadı. Hatırlatalım: Bugün Sırbistan'ı çalıştıran Paunovic 96'da kalsaydı kulübün en çok kazanan oyuncusu olacaktı.

Paunovic bunun yerine 2005 yazında İspanya'nın başkentine döndü ve Madrid'in banliyö kulüplerinden FC Getafe'yle sözleşme imzaladı. Memleketinin takımı Partizan Belgrad'a kısa bir dönüşün ardından 2008 sonunda, henüz 31 yaşındayken futbolu bıraktı. Ancak 2011'de MLS ekibi Philadelphia Union'da altı aylık bir dönem daha geçirdi ve kariyerini 2012'nin başında kesin olarak noktaladı.

Reklam

Ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Paunovic, önce Sırbistan U18 Milli Takımı'nı çalıştırdı, 2014'te ise U20 takımının başına geçti. 2015 yazında, aralarında daha sonra yıldızlaşacak Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic ve Milos Veljkovic'in de bulunduğu takımını U20 Dünya Kupası'nda sürpriz bir şekilde şampiyonluğa taşıdı. Sırplar finalde Brezilya'yı uzatmalar sonunda 2-1 yendi.

Schweinsteiger, Paunovic'i Guardiola'ya benzetti

Birkaç ay sonra MLS kulübü Chicago Fire'ın başına geçti ve burada bir dönem Bastian Schweinsteiger'i de çalıştırdı. Paunovic, 2014 dünya şampiyonunu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdi; 2016'da Manchester United'da oynadığı dönemde onu Manchester'da ziyaret etti. Bayern efsanesi, New York Times'a Sırp teknik adamdan övgüyle söz ederek onu, bir zamanlar FCB'de birlikte çalıştığı tüm zamanların en büyük teknik direktörlerinden birine benzetti: "Gerçekten çok etkilendim. Çok iyi bir görüşme yaptık. Takımına oynatmak istediği futbol ve oyun fikirleri bakımından bana birçok yönden Pep Guardiola'yı hatırlatıyor" dedi Schweinsteiger.

Reklam

Paunovic, 2019'un sonuna kadar Chicago'da kaldı. Ardından İngiltere'de FC Reading'i, Meksika'da Deportivo Guadalajara ve Tigres UANL'yi, İspanya'da ise Real Oviedo'yu çalıştırdı. Ekim 2025'in sonunda, 2026 Dünya Kupası elemelerinden elenmeleri neredeyse kaçınılmaz hâle gelmişken Sırbistan Milli Takımı'nı eski oyun kurucu efsanesi Dragan Stojkovic'ten devraldı.

Getty Images

Paunovic'in ilk maçında İngiltere deplasmanında alınan, beklenen 2-0'lık yenilgi Dünya Kupası hayallerini sona erdirdi. Play-off bileti getiren ikinci sıradaki Arnavutluk artık kesin olarak ulaşılamayacak kadar uzaktaydı. Yeni teknik direktörün bundan sonraki görevi, yeniden büyük turnuvalara katılabilecek genç ve güçlü bir takım kurmaktı.

Reklam

Şu ana kadarki sonuçlar Paunovic'in lehine değil: On maçta yalnızca Letonya ve Suudi Arabistan karşısında alınan iki dar kapsamlı 2-1'lik galibiyet var. Kalan sekiz maçın tamamı kaybedildi; şu ana kadarki dört Uluslar Ligi maçının hepsinde de yenilgi geldi.

Paunovic, Ekim ayının başında Münih'te Almanya Milli Takımı'na karşı alınan 2-0'lık yenilginin ardından, Almanya ve Hollanda gibi rakiplere karşı bunun büyük ölçüde beklendiğini vurguladı. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla ilgili eleştirel bir gazeteci sorusuna, "Biz Sırbistan'ız, küçük bir ülkeyiz ve bir sistem oturtmamız zaman alıyor" diyerek öfkelendi. Takımı zor bir durumda devraldığını belirterek, "Bize yakın olan herkes, olumsuz havayı değiştirmek için çalıştığımızı biliyor. Lider oyuncularımızı geri getirdik, yetenekli oyuncuları kadroya kattık ve yeni bir sistem kuruyoruz. Ama bu zaman alıyor" dedi.

Reklam

Paunovic, Sırp futbolunu yeniden rayına oturtabilecek mi?

Sırplar Almanya karşısında pek varlık gösteremeseler de Hollanda'ya karşı hem iç hem dış sahada aldıkları birbirine çok yakın 2-1'lik yenilgilerde ve güçlü Yunanistan'a karşı gerçekten olumlu işaretler verdiler. Paunovic, projesi için Ajax'ın eski yıldızı, 37 yaşındaki Dusan Tadic'i (şu anda NEC Nijmegen'de) iki yılı aşkın bir aranın ardından geri çağırdı. Eski U20 Dünya Kupası kahramanlarından Milinkovic-Savic de Paunovic yönetiminde yeniden Sırbistan forması giyiyor. Teknik direktör ayrıca Zivkovic, Maksimovic ve Aleksandar Mitrovic gibi deneyimli oyunculara güveniyor.

AC Milan'ın stoperi Strahinja Pavlovic ve Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic gibi 20'li yaşlarının ortasındaki büyük isimlerin Sırp futbolunun geleceğinde önemli roller üstlenmesi bekleniyor. Paunovic ayrıca Aleksander Stankovic (21, Inter Milan), Vasilije Kostov (18, Kızılyıldız) ve Mihajlo Cvetkovic (19, RSC Anderlecht) gibi üst düzey yetenekleri de adım adım geliştirmek istiyor.

Reklam

Cuma günü Almanya Milli Takımı karşısında alınacak dikkat çekici bir sonuç, Paunovic'in Sırbistan'daki konumuna iyi gelecektir. Bunu başarırsa Almanya'yla ilişkilendirebileceği olumlu bir anısı da olur. En azından Hannover'in adı geçmediği sürece.