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Xherdan Shaqiri, Bayern Münih'in bir dönem Liverpool'a transfer olmasına izin vermediğini ve sonunda Jürgen Klopp'un o dönemki takımına nasıl katıldığını anlattı.

İsviçreli futbolcu, eski kulübü Stoke City'nin "Potters' Pod" adlı podcast'inde aslında Potters'tan ayrılmak istemediğini ve Premier League'den ikinci kademe olan Championship'e düşmelerinin ardından veda etmenin kendisi için inanılmaz derecede zor olduğunu açıkladı.

Bugün 35 yaşında olan Shaqiri, "Ligde kalsaydık seve seve kalırdım çünkü üç yılın ardından kendimi evimde gibi hissediyordum" dedi. İkinci lige düşmeleri onu "çok hayal kırıklığına uğratmıştı". Shaqiri, "Yıkılmıştım" diyerek şunları ekledi: "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, her şeyimi verdim ama sonunda bir şeyler yolunda gitmedi ve küme düştük."

Shaqiri, sekiz gol ve yedi asistle Stoke'un kötü geçen sezonundaki birkaç olumlu isimden biriydi. Ardından Liverpool, küme düşme halinde geçerli olan yaklaşık 15 milyon avroluk serbest kalma maddesini kullandı. Shaqiri, "Jürgen Klopp beni aradı ve sonunda bunun doğru karar olduğunu düşünüyorum çünkü sonrasında Liverpool ile her şeyi kazandım ve başarılı bir dönem geçirdik" dedi.

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Shaqiri, Liverpool formasıyla Premier League, Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nın da aralarında bulunduğu kupaları kazandı. Oysa bu başarı hikâyesi daha önce başlayabilirdi. Liverpool, hücum oyuncusunu Bayern Münih'ten transfer etmek için 2014'te de girişimde bulunmuştu. Ancak Alman rekortmen kulübü bu talebe kulak asmadı.

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Shaqiri, "Benimle iletişime geçtiler ve elbette transfer olmak istiyordum ama Bayern Münih hayır dedi" ifadelerini kullandı. Yalnızca altı ay sonra, yeterince forma şansı bulamadığı için 15 milyon avro bonservis bedeliyle Inter Milan'a imza attı. Shaqiri, bir sonraki yaz ise 17 milyon avroya Stoke City'ye transfer oldu. İlerleyen yaşına rağmen kariyerini henüz noktalamadı. 2024 yazında altyapısında yetiştiği Basel'e döndü ve sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Shaqiri, Liverpool formasıyla 63 maçta sekiz gol ve dokuz asist kaydetti. Kariyerinin zirve noktası, Katalan ekibinin ilk maçı 3-0 kazanmasının ardından 2018/19 sezonunda Barcelona'ya karşı alınan 4-0'lık yarı final galibiyetiydi. Shaqiri bu maçta bir golün asistini yaptı. "Sanırım hayatımın en güzel günlerinden biriydi" dedi.

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Anfield'da geçirdiği üç yılın ardından Fransa'nın yolunu tutan Shaqiri, Olympique Lyon'a transfer oldu. MLS'te, Robert Lewandowski'nin şu anki kulübü Chicago Fire'da iki yılı biraz aşkın süre geçirdikten sonra Basel'e döndü.