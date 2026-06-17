Benim sözüm değil… Mourinho, Real Madrid’in orta sahasını güçlendirmek için ilk tercihini belirledi

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Real Madrid önümüzdeki yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için önemli bir hedef belirledi.

Yeni teknik direktör José Mourinho'nun talebi üzerine, "Kraliyet Kulübü" bu hattı güçlendirmek istiyor ve Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernández, Portekizli teknik adamın önerdiği isimler arasında birinci tercih olarak görülüyor.

Fernández, geçtiğimiz 30 Mart'ta bir gün Madrid'de yaşamak istediğini açıkça belirtmişti ve bu açıklamalar Stamford Bridge'de adeta bir deprem yaratmıştı.

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"Marca"ya göre, oyuncunun daha sonra Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda görülmesi, İspanya'nın başkentine olası bir transferle ilgili spekülasyonları artırdı.

Menajeri, eski futbolcu Javier Pastore, Real Madrid’in ilgisinin ve müvekkilinin isteğinin farkında olsa da, yüksek mali değeri nedeniyle bu transferin Koke transferi kadar kolay olmayacağı görülüyor. Bununla birlikte, “Kraliyet Kulübü”, transfer dönemini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için bir başka hızlı transferi gerçekleştirmeyi umuyor.

Chelsea ise satış olasılığını dışlamıyor; Xabi Alonso, projeye tam olarak bağlı olmayan hiçbir oyuncuyu kadroda tutmak istemese de, Londra kulübü en önemli yıldızlarından birinin ayrılmasını kolaylaştırmayacaktır.

Chelsea, Fernandes’in değerini her zaman en az 120 milyon euro olarak belirlemişti; bu rakam, Katar’daki Dünya Kupası’nın ardından 2023 kış transfer döneminde Benfica’ya ödenen tutardı.

Diğer seçenekler

Madridli gazeteye göre, Arjantinli milli oyuncu Enzo Fernandes transferi gerçekleşmezse, José Mourinho'nun radarında başka seçenekler de var.

Burada, Portekizli teknik direktörün favori oyuncuları arasında bir başka isim daha öne çıkıyor: West Ham United'da forma giyen Matheus Fernandes.

"Hammers"ın Premier Lig'den düşmesine rağmen, genç Portekizli orta saha oyuncusu İngiltere'de hâlâ güçlü bir üne sahip.

“Marca”, değerlendirmelerine, halen incelenmekte olan başka seçeneklerin de olduğunu belirterek sonlandırdı. Son saatlerde, 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya ile oynanan maçta (1-1) dikkat çekici bir performans sergileyen Faslı milli oyuncu Ayoub Bouadi’nin adı güçlü bir şekilde gündeme geldi.