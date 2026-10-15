Marco Simone, çarpıcı görüşlerini dile getirmekten hiçbir zaman çekinmedi. AC Milan efsanesi, hem eski kulübünün hem de genel olarak İtalyan futbolunun bugünkü durumunu değerlendirirken sözünü sakınmadı. Milan’ın 1990’lardaki hâkimiyetinde önemli rol oynayan eski forvet, futbolun ruhunun kabullenmekte zorlandığı biçimde değiştiğine inanıyor.

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San Siro’daki altın çağın anıları

Kulüpte geçirdiği yılları değerlendiren Simone, formasını giydiği Milan takımının futbolun zirvesinde yer aldığına olan inancını koruyor. Ona göre o dönemin başarısı, dünya çapındaki yabancı yeteneklerle son derece sağlam bir yerli oyuncu çekirdeğinin eşsiz birleşimine dayanıyordu.

Ruud Gullit ve Marcel Desailly gibi yıldızlar takıma yaratıcılık ve güç katarken Simone, kulübün asıl sırrının İtalyan oyunculardan oluşan temelinde yattığını savunuyor. Mauro Tassotti, Paolo Maldini, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta ve Sebastiano Rossi gibi isimleri takımın belkemiği olarak gösterdi.

Günümüz futbolunda nasıl bir performans sergileyeceği sorulduğunda Simone, bugünkü forvetlerin doksanlı yıllardaki savunma mücadelelerine kıyasla önemli bir avantaja sahip olduğunu söyledi. Hakem yönetimindeki değişimin ve kartlara ilişkin daha katı kuralların, geçmişin büyük oyuncuları için şartları değiştireceğini belirtti.

“Futbol değişti ve hücumda oynayanlar için avantajlar açık: Yeni kurallar ve daha sık gösterilen kartlarla Maradona kaç rakibinin oyundan atılmasını sağlardı?” diye sordu.

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Simone, ligin kimliğini kaybettiğini belirterek İtalya’nın en üst ligindeki mevcut duruma da bir ölçüde uzaklaştığını ifade etti. Gazzetta’ya, “Biraz soğudum: Ezberlemesi zor, fazla sayıda ‘alışılmadık’ isim var. Eskiden sahada daha az yabancı, daha fazla İtalyan oyuncu ön plandaydı” dedi.

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Ruben Amorim yönetiminde değişim

Milan, Massimiliano Allegri’den Ruben Amorim’e geçişin ardından önemli bir taktiksel değişim geçiriyor.

Amorim yönetimindeki başlangıç sorunlarına rağmen Simone, kulübün hedeflerinin en üst düzeyde kalması gerektiği konusunda kararlı. Zvonimir Boban’ın yakın zamanda dile getirdiği görüşlere katılarak Milan gibi bir kulübün yalnızca ilk dörtte yer almakla yetinmemesi gerektiğini savundu.

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“Boban’ın sözlerini duydum ve ona katılıyorum: Bu kulüp yalnızca Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ilk dörtte bitirmeyi hedefleyemez. Bir taraftar olarak Milan şampiyonluğu kazanmayı hedeflemiyorsa endişelenirim” dedi.

Üzerindeki baskı artan isimlerden biri de ses getiren transferinden bu yana en iyi formunu bulmakta zorlanan Gonçalo Ramos. Fransa futbolunu yakından takip eden Simone, Portekizli forvetin sorununun kalitesi değil, farklı bir taktik sisteme uyum sağlama süreci olduğuna inanıyor.

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Milan’ın oyun tarzının Paris Saint-Germain’inkinden çok farklı olduğunu belirten Simone, takımın hücum üretkenliği arttıkça ve daha fazla fırsat yaratıldıkça Ramos’un gerçek değerini göstereceğini düşünüyor.

Avrupa hedefleri ve şampiyonluk yarışı

Simone, daha geniş kadrosu nedeniyle Inter’i favori gördüğü ligde şampiyonluk yarışının zorlu olacağını düşünse de Milan’ın Avrupa’daki şansı konusunda iyimser. Mevcut formu ne olursa olsun, Milan’ın kendini asıl evinde hissettiği yerin Avrupa sahnesi olduğuna inanıyor.

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“Avrupa kupaları, özellikle de Şampiyonlar Ligi, Milan’ın DNA’sında var. Milan formasıyla Avrupa’da oynadığımda kendimi evimde hissederdim: Kazanma zihniyeti vardı, baskı azdı ve herkesi yenebileceğimizin farkındaydık” diye açıkladı Simone.

Serie A’nın geneline bakıldığında Simone, Milan’ı Juventus, Napoli, Roma ve Lazio’nun da bulunduğu takipçi grupta görüyor. Lazio’daki çalışmaları nedeniyle Gennaro Gattuso’ya özel övgüde bulunarak eski takım arkadaşının kadrosundan en yüksek verimi alma becerisini vurguladı.

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Simone, Luka Modric için de övgü dolu sözler kullandı ve deneyimli Hırvat oyuncunun geçmişin efsanevi Milan takımlarında rahatlıkla oynayabilecek “çok yönlü bir oyuncu” olduğunu söyledi.

Simone’nin değerlendirmeleri, kulübün eski yıldızlarının belirlediği yüksek standartları hatırlatıyor. Zamanın değiştiğini, Silvio Berlusconi ve Adriano Galliani gibi isimlerin etkisinin geride kaldığını kabul etse de kulübün renklerine duyduğu sevgi sürüyor.

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Berlusconi’yi, ününe rağmen Arrigo Sacchi veya Fabio Capello gibi teknik direktörlerin takım tercihlerine asla karışmayan sıra dışı bir başkan olarak hatırlıyor. Simone’ye göre mevcut neslin hedefi, AC Milan’ı bir zamanlar dünya futbolunun en korkulan takımı yapan o yenilmezlik havasını yeniden kazanmak olmalı.