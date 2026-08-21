Eski Real Madrid yıldızına göre futbolun en prestijli bireysel ödülü bir kez daha Paris Saint-Germain forması giyen bir oyuncuya gitmeli; ancak geçen yıl Ousmane Dembele’ye değil, bu kez Khvicha Kvaratskhelia’ya.

"Muhtemelen Kvara kazanmayacak ama benim için oldukça net 1 numara!", yorumcu Florian Malburg’un bir Instagram paylaşımına 2014 dünya şampiyonu böyle yorum yaptı. Kroos, Lionel Messi, Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Rodri gibi oyuncuları da olağanüstü bulsa da, kendi görüşüne göre "vasat bir sezon" ya da "önemsiz bir lig" nedeniyle onların şansını daha düşük görüyor.

Kvaratskhelia ise PSG ile mükemmel bir sezonu geride bıraktı. Gürcü oyuncu, başkent ekibiyle bir kez daha Fransa şampiyonu oldu ve ayrıca Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korudu. Özellikle Devler Ligi’nde etkileyici bir performans sergileyen kanat oyuncusu, ilk lig maçından Arsenal’e karşı kazanılan finale kadar 10 gol ve 7 asist üretti.

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Kvaratskhelia muhtemelen Ballon d'Or favorileri arasında en ön sırada değil

Öte yandan milli takım düzeyinde yıl, 25 yaşındaki oyuncu için hayal kırıklığı yarattı. Gürcistan, Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edemediği için Kvaratskhelia turnuvayı Kuzey Amerika’da sadece televizyondan takip edebildi.

PSG yıldızı, neredeyse herkesin Ballon d'Or adayları arasında yer alsa da, en güçlü favoriler arasında nispeten daha seyrek anılıyor. Dünya şampiyonu Rodri, rekortmen Lionel Messi ya da 72 resmi maç golü atarak Altın Ayakkabı’yı kazanan Bayernli Harry Kane’e daha yüksek şans tanınıyor.

Ballon d'Or’u kimin gerçekten kazanacağı ise 26 Ekim’de belli olacak. Ödülün 70. töreni bu yıl istisnai olarak Paris’te değil, Londra’da düzenlenecek.