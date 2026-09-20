"Benim için Dünya Kupası’ndan sonra iş bitmişti": DFB yıldızı milli takımdan "gizli" emekliliğini açıkladı

"Resmi olarak henüz emekli olmadım; zaten sosyal medyam da yok. Ama aslında emekli oldum. Benim için Dünya Kupası'ndan sonra bitti", dedi Groß cumartesi günü Brighton & Hove Albion'un Premier League'de son şampiyon Arsenal'i 3-0 yendiği maçtaki görkemli performansının ardından.

35 yaşındaki oyuncu, "Yeni nesle sadece en iyi dileklerde bulunmanın zamanı geldi" diye ekledi. BVB'den eski kulübüne dönüşünün ardından mükemmel bir form yakalayan Groß, Seagulls ile İngiltere'de zirve yarışının içinde yer alıyor. Groß, "Kulüp düzeyinde futboldan hâlâ keyif alıyorum ama Almanya'da şu anda bir değişim süreci var ve ben de destekleyeceğim" dedi.

Yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'tan, kendisini önümüzdeki dört milli maç için açıklanan geniş kadroya çağırmayan teknik adamdan, orta saha oyuncusu "son derece büyük beklentiler" taşıdığını söyledi.

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Pascal Groß Almanya formasıyla kaç maç oynadı?

32 yaşında ilk kez forma giyen Groß, Almanya A Milli Takımı'yla 19 maça çıktı ve 1 gol attı. Julian Nagelsmann'ın son iki büyük turnuvadaki kadrosunda da yer alan oyuncu, hem Almanya'daki EURO 2024'te hem de ABD, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'nda birer kez süre aldı.

Brighton & Hove Albion ile şu anda Premier League'de üçüncü sırada yer alan Groß, beş hafta sonunda üç gol ve dört asistlik performansıyla dünyanın muhtemelen en güçlü liginin en skorer oyuncusu konumunda.

Groß, 2017'de FC Ingolstadt'tan Brighton'a transfer oldu, 2024 yazında ise BVB'ye geçti. 2026'nın başında yeniden İngiltere'ye dönen oyuncu, teknik direktör Fabian Hürzeler yönetiminde Seagulls orta sahasının merkezi dayanağı konumunda ve takım adına daha önce 290 resmi maçta forma giydi.