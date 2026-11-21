Bayer Leverkusen'in forveti Patrik Schick, Bundesliga'da sahada güçlü bir uyum yakaladığı 20 yaşındaki takım arkadaşı Ibrahim Maza'yı dünya çapında bir yetenek olarak nitelendirdi. 30 yaşındaki golcü, çocukluk idolü David Beckham'a duyduğu hayranlığı da anlatırken eski Manchester United yıldızının dünya çapındaki şöhretinin kendisini şaşırttığını itiraf etti.

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Schick'ten Leverkusen'in genç oyun kurucusuna övgü

Schick, Beckham'ın kariyerine de değinirken en büyük övgülerini transfer piyasasında ilgi gören takım arkadaşı Maza'ya yöneltti. Mayıs 2025'te Hertha BSC'den, bildirilen 12 milyon avroluk bedelle Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeyle transfer edilen genç orta saha oyuncusu, takıma hızla uyum sağladı. Maza, dokuz lig maçında üç gol ve üç asist kaydederek Schick'in sekiz gol ve iki asistlik katkısını tamamladı.

Schick, hücumdaki güçlü uyuma dikkat çekti

Schick, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 12 gol ve iki asist kaydederken hareketli hücum oyuncusuyla birlikte etkili bir performans sergiledi. Maza'nın kalitesi ve karakteri hakkında Bundesliga'ya verdiği röportajda şunları söyledi: “Sahada yaptıkları hakkında fazla bir şey söylememe gerek yok çünkü her şeyi kendisi gösteriyor. Futboldan anlayan ve onu oynarken izleyen herkes ne kadar inanılmaz olduğunu görebilir. Onunla oynamaktan gerçekten keyif alıyorum çünkü iyi bir uyum yakaladığımızı ve sahada birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum.

“İnsanların izlemekten gerçekten keyif alması gereken oyunculardan biri. Sahada olağanüstü. Soyunma odasında ise çok iyi biri; eğlenceli ve her zaman gülen biri. Genel olarak harika bir insan olduğunu düşünüyorum. Benim için dünya çapında bir oyuncu.”

Beckham'ın şöhreti Schick'i şaşırtmış

DFL, Çek millî futbolcuya büyürken kendisine ilham veren oyuncuyu da sordu. İngiltere'nin simge isimlerinden Beckham'a duyduğu hayranlığı hatırlayan Schick, “Bu, çocukluğumdaydı. Manchester United'ı seviyordum ve o dönemde en sevdiğim oyuncu oydu. Topa vuruş şeklini gerçekten seviyordum, hepsi bu” dedi.

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Ancak golcü oyuncu, futbolu bırakan orta saha oyuncusunun ticari alandaki yükselişini beklemediğini itiraf ederek şöyle devam etti: “Elbette sadece futbolda değil, pazarlamada da dünya çapında böylesine büyük bir süperstar hâline geleceğini bilmiyordum. O bir ünlü. O zamanlar yalnızca futbol oynamasını izlemekten keyif alıyordum.”

Gelecek maçlar DZG Ligi Europa 12:45 B04

Leverkusen, Maza'nın sağlığına kavuşmasını bekliyor

Maza, bu ay ayak bileğindeki bir sorun nedeniyle Cezayir millî takımından erken dönmüş olsa da Leverkusen'in hücumdaki ikilisi yakında yeniden birlikte oynayabilir. Teknik direktör Carles Martinez, oyun kurucunun cumartesi günü SC Paderborn'a karşı oynanacak Bundesliga maçında forma giyebilecek durumda olmasının beklendiğini belirtti. Leverkusen'in ligde ivme yakalama hedefi açısından Maza'nın sağlıklı kalması ve Schick'in gol atmaya devam etmesi büyük önem taşıyacak.