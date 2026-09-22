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Jochen Tittmar
Çeviri:

"Benim için bu iş için doğru kişi değil": Max Kruse, DFB yıldızını sert şekilde yerden yere vurdu

UEFA Nations League A
Almanya
J. Kimmich
M. Kruse

"Wettbasis" portalının "Beidfüßig" podcastinde eski milli futbolcu Max Kruse, Joshua Kimmich’in Almanya Milli Takımı’ndaki liderlik rolünü temelden eleştirdi.

38 yaşındaki Kruse, yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp’un 44 oyuncudan oluşan XXL kadrosunda gerçek anlamda sorumluluk alan, karakterli oyuncuların eksikliğini eleştirdi ve böylece eski menajer Oliver Bierhoff’un çok tartışılan tezini destekledi. Kruse, Bayern Münih’in 31 yaşındaki futbolcusunun kaptanlık bandına rağmen lider figür olmaya uygun olmadığını söyledi: "Benim için Joshua Kimmich, Bayern’de kaptanlık bandını takmasına rağmen bir lider oyuncu değil."

Kruse, görüşünü sahadaki liderliğe dair bir tanımla gerekçelendirdi. "Liderlik sadece kaptanlık bandı ve sert müdahalelerle ortaya çıkmaz, liderlik bundan çok daha fazlasıdır. Bana göre Kimmich bunun için doğru kişi değil" diyerek 14 kez milli formayı giyen oyuncu görüşünü net şekilde ortaya koydu.

Eski profesyonel futbolcu, temel sorunlardan birini mevcut milli takımın yapılanmasında görüyor. DFB kadrosunda belirgin karakterlerin eksik olduğunu belirten Kruse, bunun nedenini "her şeyin törpülenmiş olması" şeklinde açıkladı.

Joshua KimmichGetty Images

Jürgen Klopp, DFB takımında Joshua Kimmich’i nerede düşünüyor?

Kamuoyundaki tartışmalara rağmen Klopp, Kimmich’i merkezi bir lider olarak kesin şekilde planlıyor ve onu tercih ettiği pozisyonda düşünüyor. Dünya Kupası’nda Münihli oyuncu mecburen sağ bek pozisyonunda görev yapmak zorunda kalmıştı, şimdi ise yeniden savunmacı orta sahayı düzenlemesi bekleniyor.

"Biz onu bir orta saha oyuncusu olarak görüyoruz" diyen Klopp, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu sağ bek olarak konuştuğumuz tek bir görüşme bile yapmadık."

Ancak milli takım teknik direktörü, yaklaşan görevler öncesinde kaptanını sorumluluk almaya da çağırdı. Klopp, kadro açıklaması sırasında, "İstikrar sadece savunmadan gelir, savunmada nasıl çalıştığınızdan gelir; orada her bir oyuncuya ihtiyacım var. Şimdi mesele buna uyum sağlamamız. Bu, Jo için de herkes için olduğu gibi geçerli" ifadelerini kullandı.

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