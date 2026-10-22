Cesc Fabregas, Como’nun Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’ı 4-1 mağlup ettiği sansasyonel galibiyetin ardından “pişmanlığını” dile getirdi. İtalyan kulübünün tarihindeki en önemli sonuçlardan birinin mimarı olan eski Arsenal ve Chelsea orta saha oyuncusu, takımının maçı gol yemeden tamamlamasına engel olan taktiksel bir hata yaptığını kabul etti.

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İtalyan ekibi için tarihi gece

Como, ilk Şampiyonlar Ligi macerasında zor günler geçiren Manchester United'ı unutulmaz bir galibiyetle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Nico Paz, iki gol ve bir asistle maçın oyuncusu seçildiği muhteşem performansıyla oyuna damga vurdu. Paz'ın bu performansı, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta yalnızca iki galibiyet alabilen Premier League devinin sıkıntılarını artırdı.

Jacobo Ramon, 76. dakikada Como'nun dördüncü golünü atarak maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi. Ancak Joshua Zirkzee, maçın son anlarında konuk ekip adına teselli golünü kaydetti.

Bu gol, doğrudan ev sahibi takımın kulübesinden verilen taktiksel bir talimatın sonucuydu. Yoğunluktaki bu kısa süreli düşüş, İtalyan ekibi için bunun dışında kusursuz geçen akşamın can sıkıcı biçimde sona ermesine yol açtı.

Fabregas sorumluluğu üstlendi

Getty Images





Fabregas, Zirkzee'nin son dakikalarda attığı golün tüm sorumluluğunu hemen üstlendi ve hafta sonu oynayacakları lig maçı öncesinde oyuncularını koruma kararının ters teptiğini kabul etti. Como teknik direktörü, dört farklı üstünlüğe rahatça ulaştıktan sonra takımına oyun temposunu düşürme talimatı verdiğini açıkladı.

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Fabregas, “Son on dakikadan pişmanım çünkü başka bir maçımız olduğu ve 4-0 öndeyken durumu biraz idare edebileceğimiz için takıma tempoyu düşürmesini söyleyen bendim,” diye itiraf etti. “Oyunculara koşmayı bırakıp orta bölgede kalmalarını söyledim. Bundan pişmanım çünkü onları sonuna kadar mücadele etmeye her zaman ilk ben teşvik ederim.

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“Yediğimiz gol canımı sıktı çünkü yoğunluğumuzu düşürdük ve savunma bloğumuzu geriye çektik, ama bu benim hatamdı.”

Son düdüğün ardından Sky Sport Italia'ya konuşan İspanyol teknik direktör, bu anı teknik ekibiyle paylaşmayı da ihmal etmedi. “Galibiyeti malzeme ekibimizden birine adamak istiyorum, nedenini biliyor,” diye ekledi.

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Ayakları yere basıyor

Sonucun tarihi önemine rağmen Fabregas, Como'nun Avrupa'nın en güçlü takımlarını düzenli olarak bu şekilde yenebileceği yönündeki yorumları fazla iddialı buldu. Alçakgönüllülüğün ve hazırlığın önemini vurgularken, takımının Avrupa kupalarında daha önce yaşamadığı bir süreçten geçerken sergilediği özgüveni övdü.

Fabregas, “Özel bir gece ama aklımızdaki hedefler açısından hâlâ yolun başındayız,” dedi. “Takım bu akşam iyi oynadı ancak ayaklarımız yere basmalı ve cumartesi günü bir maçımız daha olduğunu unutmamalıyız.”

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Bu performansı üst düzey rakiplere karşı tekrarlayıp tekrarlayamayacakları sorulduğunda ise şunları söyledi: “Bunu bilmiyorum, oldukça iddialı bir söz. Alçakgönüllü kalmaya çalışmalıyız.

“İster İtalya Kupası yarı finalinde Inter'e, ister Serie A'da Napoli ve Roma'ya karşı olsun, her zaman hazırlanıp kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hazırlık çok önemli ama bu oyuncuların kendilerine inanmaları da öyle. Bu inançları olmazsa her şey çok daha zorlaşır.”

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Sözlerini şöyle tamamladı: “Bu akşam karşımızda Manchester United vardı. Şu anda zor günler geçiriyor olmaları fark etmez; bazı oyuncularımızın kariyerlerindeki yalnızca üçüncü Şampiyonlar Ligi maçına çıktığını asla unutmamalıyız.

“Bu yüzden bu oyuncuların inancı ve işleri yapma biçimleri bana güç veriyor. Bu şekilde kazanmak çok tatmin edici ama zor olan, cumartesi günü Serie A'da da aynı şekilde oynamak.”

Getty Images





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Yeniden lig mesaisi

Como, Avrupa'da yakaladığı ivmeyi Serie A'ya taşımaya çalışacak ve bu cumartesi Sassuolo'yu ağırlayacak. United karşısındaki tarihi zafer haklı olarak manşetlerde yer bulacak olsa da Fabregas, yeni kazandığı özgüvenle sahaya çıkan takımının aynı üst düzey performansı ligde sürdürmesinin asıl sınav olacağını açıkça belirtti.