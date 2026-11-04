Barcelona’nın forveti Raphinha, salı günü Aston Villa’ya karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında futbola odaklanmakta inanılmaz derecede zorlandığını itiraf etti. Brezilyalı oyuncu, Tenerife forveti Jesus de Miguel’in trajik ölüm haberinin maç öncesindeki ruh hâlini derinden etkilediğini açıkladı.

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İspanya'da hüzünlü bir gece

İspanyol futbol camiası, pazartesi günü Tenerife forveti Jesus de Miguel'in 30 yaşında hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. De Miguel, Real Oviedo kalecisi Jesus Owono ile sahada çarpışmasının ardından kalp krizi geçirdi. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tüm yerel maçları üç günlüğüne ertelerken Şampiyonlar Ligi maçları planlandığı gibi oynandı.

Camp Nou'da maç öncesinde turnuvanın geleneksel marşı yerine bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Duygusal açıdan ağır geçen gecede Barcelona, Aston Villa'yı 3-0 yenerek Premier League ekibinin Avrupa'daki kusursuz başlangıcına son verdi. Lamine Yamal perdeyi açtı, Raphinha ise iki golle galibiyeti perçinledi.

‘Bu, herhangi birimizin başına gelebilirdi’

Son düdüğün ardından Raphinha, böylesine yıkıcı koşullarda sahaya çıkmanın yarattığı zihinsel yükü Movistar'a açık yüreklilikle anlattı. Gözle görülür biçimde sarsılmış olan Brezilyalı futbolcu, takımının üstün performansından çok yaşanan insanlık trajedisine odaklandı.

Raphinha, “[De Miguel] nerede olursa olsun, yolunu bulmasını umuyorum,” dedi. “Ailesine güç diliyorum ... ve bugün futbol hakkında konuşmak istemiyorum.

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“Haberi gördükten sonra kendimi iyi hissetmedim. Sonuçta o da bir futbolcuydu. Bu, herhangi birimizin başına gelebilirdi. Benim de başıma gelebilirdi.”

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Bir meslektaşını kaybetmenin acısı Raphinha'yı özellikle derinden etkiledi. Brezilyalı futbolcu, hayatını kaybeden forvetle aynı yaşta olduğunu söylerken bunun nedenini de açıkladı.

Raphinha, “Bu koşullarda sahaya çıkıp maç oynamak çok zor,” dedi. “Benimle aynı yaşta bir oyuncuydu. Belki de bu yüzden beni bu kadar etkiledi.”

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Flick'ten taziye mesajı

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick de maç sonrası basın toplantısında yıldız forvetinin duygularına katılarak ev sahibi takımın soyunma odasında hissedilen üzüntüyü dile getirdi.

Flick, “Tenerife'de yaşananların, hepimizi olduğu gibi onu da çok etkilediğini düşünüyorum,” dedi. “Ailesine, kulübüne, arkadaşlarına, herkese en içten taziyelerimizi iletiyoruz ... bu büyük bir trajedi. Onu çok etkilediğini düşünüyorum.”

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Başkentte kritik deplasman

Duygusal zorluklara rağmen Raphinha, hücumun merkezindeki rolünde dikkat çekici bir sezon geçiriyor. Villa karşısında attığı iki golle tüm kulvarlardaki sezon toplamını 19'a çıkardı. Bu sayı, Avrupa'nın beş büyük liginde oynayan futbolcular arasında en yüksek gol sayısı. Barcelona ayrıca 18 maç sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol yemeden bir karşılaşmayı tamamladı ve galibiyetle puanını dokuza yükseltti.

La Liga lideri, yakaladığı ivmeyi pazar günü Atletico Madrid'e karşı oynayacağı zorlu deplasman maçına taşımak istiyor. Ekim ayı sonlarında Paris Saint-Germain ve Real Madrid'e yenilen Flick'in ekibi, Avrupa'daki zaferinin yanı sıra ligde Alaves'i yakın zamanda 6-1 mağlup ederek etkileyici bir toparlanma gösterdi.