'Benim çantamı da almalısın!' - Pineaar, Ibrahimovic'le yaşadığı otel yangınını anlatıyor

Zlatan Ibrahimovic'in absürt hikayelerinden bir tanesini de eski takım arkadaşı Steven Pineaar anlattı.

Sıra dışı kişiliğiyle her zaman ilgi odağı olan Zlatan Ibrahimovic hakkında onlarca hikaye ortaya çıkıyor. Şu sıralar Ajanx'ta antrenörlük yapan Steven Pienaar da bir zamanlar beraber oynadığı Zlatan'la ilgili anısını paylaştı.

2001-2004 yılları arasında Ibrahimovic'le aynı formayı terleten Pienaar, otelde çıkan bir yangın sonrasında yaşananları anlattı;

"Genellikle Zlatan ve Rafa (van der Vaart) ile aynı odayı paylaşırdım. Groningen ile oynayacağımız maçtan önceki gece yaşadıklarımızı hatırlıyorum. 'daki holiganlar oldukça aktifti ama otelimiz oldukça tenha bir bölgedeydi. Herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorduk.

Daha fazla takım

Akşam yemeğimizi yedik ve sonra odalarımıza gittik. TV izledik, pijamalarımızı giydik ve sabaha karşı kulüp doktoru tarafından uyandırılıncaya kadar uyuduk. Doktor, çok sakin bir şekilde panik yapmamamızı ve yangın çıktığını söyledi. Çantalarımızı alıp odadan ayrılmamız gerekiyordu.

'Ne demek istiyorsun? Yangın? Takım otobüsü mü yanıyor' diye sordum. O zaman otobüsün penceremizin hemen altına park edildiğini hatırladım. Perdeleri geri çektim, alevlerin yukarı zıpladığını gördüm ve otobüsün patlayacağını düşündüm. Çantamı aldım. Zlatan orada durup şöyle dedi: 'Tek başına gidemezsin! Benim çantamı da almalısın!'

Haberin devamı aşağıda

Dondurucu soğukta 90 dakika otel dışında bekledik ve maçın ne zaman oynanacağından emin değildik. Teknik Direktör Ronald Koeman bize uyumaya geri dönmemiz gerektiğini söyledi. Tek gözüm açık uyudum.

Maç başlayacaktı. Bizim için bir baba figürü gibi olan Koeman, 'Halinize bakın. Yarı uykusuzsunuz. Soğuk bir duş alın ve bu maçı kazanın. 2-0 kazandık ve golleri Zlatan attı."

"Zlatan ve benim tek kişilik yataklarımız vardı ve aralarında çok fazla boşluk yoktu. Bazen hiçbir sebep yokken beni tekmelemeye başlayacaktı. Neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu ama iyi biriydi. Yakın yaşadık ve birlikte PlayStation'ı oynadık. İyi günlerdi."