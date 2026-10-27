Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Harry Kane’in futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazandığı son Ballon d’Or töreninin ardından sessizliğini bozdu. Son 18 ayda dünya futbolunda büyük ses getiren genç yetenek, bu sonuçtan etkilenmedi ve gelecekte futbol dünyasına hükmetmeyi hedefliyor.

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Yamal, galadaki hayal kırıklığına rağmen sabırlı

Yamal'ın yükselişi baş döndürücü olsa da genç İspanyol, dünya futbolunun en büyük ödülünü Harry Kane'in kazanmasıyla ilk Altın Top'u için beklemek zorunda kaldı. Adaylığına yönelik büyük beklentilere rağmen La Masia mezunu, sosyal medyada geceyi yaşının ötesinde bir olgunlukla değerlendirdi. Profesyonel futbolun en üst düzeyinde iz bırakacak kariyerinin henüz başında olduğunu düşünerek sabırla yoluna devam ediyor.

Genç hücum oyuncusu, Instagram hesabında şöyle yazdı: “O gün gelecek; güzel şeyler zaman alır. Çizdiğim yola güveniyorum. Acele etmeden, umutla ve bir gün benim de anımın geleceğini bilmenin verdiği huzurla.” Paylaşım, kanat oyuncusunu Lionel Messi'nin manevi varisi olarak gören Barcelona taraftarları arasında şimdiden büyük ilgi gördü.

Odak yeniden Barcelona'nın başarısında

Bireysel ödül İngiltere kaptanına gitse de Yamal, görkemli törende podyuma çıkanları kutlamakta gecikmedi. Kaçırdığı fırsata takılıp kalmak yerine kulüp maçlarına dönmek ve Hansi Flick'in ekibinin ligdeki ivmesini korumasına yardımcı olmak istediğini dile getirdi.

Genç oyuncu, önceliklerini net biçimde ortaya koyarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Kazananları tebrik ediyorum. Odağım yeniden önemli olana, FC Barcelona'nın tekrar kazanmasına döndü.” Bu mesaj, İspanyol futbolunun hâkim gücü olarak kendini yeniden kabul ettirmek isteyen takım için bir motivasyon çağrısı niteliğinde.

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Dünya futbolunda yükselen bir yıldız

Bu yaştaki bir oyuncunun böylesine prestijli bir ödül için adaylar arasında anılması bile modern futboldaki etkisini gösteriyor. İspanya'nın uluslararası başarıya ulaşmasına yardımcı olduğu yazın ardından Yamal'ın değeri hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ballon d'Or seçmenleri bu kez tecrübeli Kane'i tercih etmiş olsa da Yamal'ın, Avrupa futbolunun bir sonraki dönemine damga vurmak isteyen diğer yükselen yeteneklerle birlikte başlıca isimlerden biri olarak öne çıktığı gelecek ödüller için rekabet şimdiden kızışıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Barcelona için böylesine odaklanmış bir oyuncuya sahip olmak, birden fazla kulvarda yoğun bir maç takvimiyle mücadele ederken önemli bir avantaj. Kulüp, altyapısına büyük yatırım yaptı ve Yamal'ın dünya sahnesindeki baskıyla böylesine olgun bir şekilde başa çıkması, uzun vadeli stratejilerinin yerinde olduğunu gösteriyor.