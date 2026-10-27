Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Harry Kane’in futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazandığı son Ballon d’Or töreninin ardından sessizliğini bozdu. Son 18 ayda dünya futbolunda büyük ses getiren genç yetenek, bu sonuçtan etkilenmedi ve gelecekte futbol dünyasına hükmetmeyi hedefliyor.
Yamal, galadaki hayal kırıklığına rağmen sabırlı
Yamal'ın yükselişi baş döndürücü olsa da genç İspanyol, dünya futbolunun en büyük ödülünü Harry Kane'in kazanmasıyla ilk Altın Top'u için beklemek zorunda kaldı. Adaylığına yönelik büyük beklentilere rağmen La Masia mezunu, sosyal medyada geceyi yaşının ötesinde bir olgunlukla değerlendirdi. Profesyonel futbolun en üst düzeyinde iz bırakacak kariyerinin henüz başında olduğunu düşünerek sabırla yoluna devam ediyor.
Genç hücum oyuncusu, Instagram hesabında şöyle yazdı: “O gün gelecek; güzel şeyler zaman alır. Çizdiğim yola güveniyorum. Acele etmeden, umutla ve bir gün benim de anımın geleceğini bilmenin verdiği huzurla.” Paylaşım, kanat oyuncusunu Lionel Messi'nin manevi varisi olarak gören Barcelona taraftarları arasında şimdiden büyük ilgi gördü.
Odak yeniden Barcelona'nın başarısında
Bireysel ödül İngiltere kaptanına gitse de Yamal, görkemli törende podyuma çıkanları kutlamakta gecikmedi. Kaçırdığı fırsata takılıp kalmak yerine kulüp maçlarına dönmek ve Hansi Flick'in ekibinin ligdeki ivmesini korumasına yardımcı olmak istediğini dile getirdi.
Genç oyuncu, önceliklerini net biçimde ortaya koyarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Kazananları tebrik ediyorum. Odağım yeniden önemli olana, FC Barcelona'nın tekrar kazanmasına döndü.” Bu mesaj, İspanyol futbolunun hâkim gücü olarak kendini yeniden kabul ettirmek isteyen takım için bir motivasyon çağrısı niteliğinde.
Dünya futbolunda yükselen bir yıldız
Bu yaştaki bir oyuncunun böylesine prestijli bir ödül için adaylar arasında anılması bile modern futboldaki etkisini gösteriyor. İspanya'nın uluslararası başarıya ulaşmasına yardımcı olduğu yazın ardından Yamal'ın değeri hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ballon d'Or seçmenleri bu kez tecrübeli Kane'i tercih etmiş olsa da Yamal'ın, Avrupa futbolunun bir sonraki dönemine damga vurmak isteyen diğer yükselen yeteneklerle birlikte başlıca isimlerden biri olarak öne çıktığı gelecek ödüller için rekabet şimdiden kızışıyor.
Barcelona için böylesine odaklanmış bir oyuncuya sahip olmak, birden fazla kulvarda yoğun bir maç takvimiyle mücadele ederken önemli bir avantaj. Kulüp, altyapısına büyük yatırım yaptı ve Yamal'ın dünya sahnesindeki baskıyla böylesine olgun bir şekilde başa çıkması, uzun vadeli stratejilerinin yerinde olduğunu gösteriyor.
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
- “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
- “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”