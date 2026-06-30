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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Beni yüzüstü bıraktınız… Pelsa, Dünya Kupası’ndan elendikten sonra Uruguaylı oyunculara sert sözler sarf etti

Uruguay - İspanya
Uruguay
İspanya
Dünya Kupası
M. Bielsa
Uruguay
İspanya
Meksika
Arjantin

Arjantinli teknik direktörün geleceği belirsiz

Uruguay milli takımı, 2026 Dünya Kupası’na büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratan bir performansla veda etti; İspanya’ya yenilmeden önce Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak sadece iki puan toplayabildi.

Marcelo Bielsa'nın takımının elenmesi, Uruguay'da yankı uyandırdı. Uzun süredir bazı oyuncularıyla ilişkisinde gerginlik olduğu yönünde söylentiler dolaşan Arjantinli teknik direktör, yoğun bir incelemeye tabi tutuluyor.

"ESPN" kanalı, Salı günü, Uruguay'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin hemen ardından Bielsa'nın soyunma odasında oyuncularına söylediklerini açıkladı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, esas olarak tecrübeli oyunculara yönelik olduğu söylenen sözleri oldukça sert: "Sizler beni yüzüstü bıraktığınız için Dünya Kupası'ndan üzgün ayrılıyorum."

Bu olayın tamamı, Uruguay milli takımındaki geleceği hâlâ tamamen belirsiz olan Arjantinli teknik direktör için son derece kritik bir zamanda gerçekleşti.

Dünya Kupası
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İspanya
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Avusturya
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Bielsa, elenmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı veda açıklamalarıyla bu belirsizliği daha da artırdı ve şöyle dedi: “Buradaki zamanım nasıl hatırlanacak? Hiçbir şeyin meyvesini veremediğim bir zaman olarak.”


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