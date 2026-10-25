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Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

"Beni yanlış anlamayın" Haaland, Manchester City'nin Aston Villa tokadının ardından neye ihtiyacı olduğunu açıkladı

Aston Villa - M.City
Aston Villa
M.City
Premier Lig
E. Haaland
İngiltere
Norveç

"Bu kötü şans değil"

Erling Haaland, Manchester City'nin İngiltere Ligi'nde Aston Villa'ya 2-1 yenilmesinin ardından takımının gelişmesi için nelere ihtiyacı olduğunu belirledi.

Manchester City, Cumartesi akşamı Villa Park'ta ev sahibi Aston Villa'ya Premier Lig'in sekizinci haftasında 2-1 mağlup oldu. Bu karşılaşma, rakiplerine üstünlük kurmaya alışkın takımın bir başka yüzünü ortaya çıkardı.

Haaland, " tribuna" sitesine göre şunları söyledi: "Kanatları hazırlamamız gerekiyor, ardından kanatların ne zaman atağa kalkacaklarını ve ne zaman topu tutacaklarını bilmeleri gerekiyor."

Şöyle devam etti: "Açıkçası bazı iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum, beni yanlış anlamayın. Fırsatlarımız oldu, ikinci yarıda Gvardiol'a bakın, bazı kafa vuruşları yaptım, ilk yarıda da Ndiaye direkten dönen bir topa vurdu."


Haaland sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bir şanssızlık değil, ama daha isabetli olmamız ve topu filelere göndermemiz gerekiyor, çünkü futbol maçlarında yapmanız gereken şey budur."

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