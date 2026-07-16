"Beni sevdiğini biliyorum"... Messi, finale yükseldikten sonra Maradona'ya içten bir mesaj gönderdi

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finaline yükselmenin ardından, rahmetli efsane Diego Armando Maradona’ya özel bir selam gönderdi.

Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği maçta iki kritik asist yapan Messi, bu heyecan verici zaferi Maradona'ya ithaf ederek ona bir kez daha saygılarını sundu.

"Foot Mercato" sitesine göre Messi, "Diego'nun yukarıdan bu anın tadını çıkardığından eminim... Bu zafer onun için; her zaman çok özel bir gün olmuştur" dedi.

Messi sözlerine şöyle devam etti: “Ona bu mutluluğu yaşatabildiğim için mutluyum ve tüm kalbimle bunun tadını çıkarmasını diliyorum.”

Messi ayrıca Arjantin futbol efsanesiyle kurduğu özel ilişkiden bahsederek şunları söyledi: “Diego’nun döneminde yaşadığımız için şanslıydık. Ondan ayrılmak istemedim ve onun beni sevdiğini biliyorum… Bizi bir araya getiren tüm o güzel anlarla gurur duyuyorum.”

Bu, Dünya Kupası şampiyonu Messi’nin Maradona’yı övdüğü ilk sefer değil; daha önce de Arjantin’in 2021 Copa América zaferini ona ithaf etmişti.