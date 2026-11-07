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Lamine Yamal'ın FC Barcelona'dan eski takım arkadaşı Marcus Rashford, genç oyuncunun kariyerinde çok büyük başarılara imza atacağına inanıyor.

"Bakalım daha neler başaracak ama kariyerini yedi Ballon d'Or ödülüyle tamamlarsa şaşırmam" diyen Rashford, Katalanlara kiralık olarak katıldığı dönemin ardından Manchester United'a geri döndü. Rashford bu sözleri, Manchester Evening News gazetesinin soru-cevap etkinliğinde söyledi. Ekim ayının sonunda sonuçları açıklanan 2026 yılının en iyi oyuncusu oylamasında Lamine Yamal, üçüncü sırada yer aldı. İlk iki sırada ise oylamayı kazanan Harry Kane (Bayern Münih) ve Kylian Mbappe (Real Madrid) vardı.

Rashford, Lamine Yamal'dan büyük başarılar bekliyor: "Bu yaşta onun kadar yetenekli bir oyuncu daha önce hiç görmedim. Bana göre yıllar içinde Messi'nin seviyesine en çok yaklaşan oyuncu o" dedi. Süper yıldızın sürpriz ayrılığının ardından Katalan kulübü yıllarca onun yerini dolduracak bir oyuncu aradı. Rashford'a göre bu arayış artık sona ermiş olabilir.

Messi, sekiz kez kazandığı Ballon d'Or ödülünde rekorun sahibi. Bu ödülü son olarak, Arjantin ile Katar'daki Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra 2023'te aldı. Böylece Ballon d'Or'u beş kez kazanan ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'nun önünde yer alıyor. İkili, 2008 ile 2023 arasındaki döneme damga vurdu; bu yıllarda ödülü başka oyuncular ancak istisnai olarak kazanabildi.

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Lamine Yamal bu sezon çok etkileyici bir performans sergiliyor: Katalanlar için çıktığı 15 resmî maçta 13 gol ve 11 asist kaydetti. Barcelona, yaz aylarında Rashford'u bonservisiyle kadrosuna katmadı. Kulüp, sol kanattaki yerini BVB'den transfer ettiği Karim Adeyemi ile doldurdu.