Frenkie de Jong, Hansi Flick'in antrenmanlarda yaptığı denemelerin ardından Alaves karşısında beklenmedik şekilde Barcelona'da stoper oynadığını anlattı. Çarşamba günü Sabah FK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi deplasmanı öncesinde konuşan Hollandalı futbolcu, Flick ile ilişkisinin iyi olduğunu ve yeniden düzenli olarak ilk 11'de oynamak istediğini söyledi.

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De Jong, Flick'in onu nasıl stopere yerleştirdiğini anlattı

Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong, beklenmedik şekilde stoperde oynaması hakkında konuştu. Teknik direktör Hansi Flick'in kendisini Alaves karşısında bu mevkide görevlendirmeden önce antrenmanlarda denediğini anlattı. Çarşamba günü Sabah FK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde salı günkü basın toplantısında konuşan 29 yaşındaki futbolcu, kendisini öncelikle orta saha oyuncusu olarak görse de savunmadaki görevini benimsedi.

"Bazı antrenmanlarda beni stopere koymuştu. Nasıl olacağını görmek için. Sanırım Alaves karşısında bana orada ihtiyacı olduğunu düşündü. Beni oraya o koydu," diyen De Jong, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimi orta saha oyuncusu olarak görüyorum. En rahat hissettiğim ve her zaman oynadığım yer orası. Ama teknik direktör böyle düşünüyorsa ya da takımın bana başka bir mevkide ihtiyacı varsa nerede gerekirse orada oynarım."

Flick ile iyi ilişkisi ve ilk 11 hedefi

Nisan 2026'da Phillip Cocu'yu geride bırakarak Barcelona tarihinde en çok maça çıkan Hollandalı futbolcu olan De Jong, sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemin ardından en iyi fiziksel durumuna yeniden ulaşmak için çalıştı. Yaz aylarındaki kaptanlıkla ilgili gelişmeler ve forma rekabeti hakkındaki soruları yanıtlayan oyuncu, Flick ile ilişkisinin iyi olduğunu vurguladı ve düzenli olarak ilk 11'de oynamak istediğini açıkça belirtti.

"Sakatlık ve yazın yaşananlar hakkında çok konuştum... Bunlara tekrar girmeyeceğim. Teknik direktörle ilişkim iyi. Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum, şu anda olanlara odaklanmaya çalışıyorum," diyen De Jong şöyle devam etti: "Sakatlandım, geri döndüm ve kendimi harika hissediyorum. Nasıl gideceğini göreceğiz... Kendimi iyi hissediyorum ve öz güvenim çok yüksek. İyiyim, bunu maçlarda ve antrenmanlarda gösteriyorum. Her zamanki gibi ilk 11'de olmak istiyorum."

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Yoğun fikstürde farklı mevkilerde oynamaya hazır

Ekim 2025'te Camp Nou'daki sözleşmesini 2029'a kadar uzatan De Jong, Barcelona'da oynamanın haftada iki veya üç maçlık yorucu bir takvim boyunca değerini sürekli kanıtlamayı gerektirdiğini vurguladı.

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"Kendimi iyi, güçlü ve öz güvenli hissediyorum... Barcelona'da değerini kanıtlamak zorundasın," dedi. "Çok maç oynamaya alışığız, her yıl aynı. Haftada iki veya üç maç var, buna hazırız. Yorulabiliriz ama enerjimiz var ve çok maç oynamaya alışığız."

Rekor mesafedeki Bakü deplasmanında çok yönlülüğü önemli

Barcelona, kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en uzun deplasmanı için Bakü'ye 3.970 kilometre yolculuk yapacak. Bu mesafe, 2009 ve 2010'da Kazan'a yaptığı 3.725 kilometrelik yolculukları geride bırakacak.

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Şampiyonlar Ligi lig aşamasında beşinci sırada bulunan ve pazar günü Villarreal karşısında geriye düşüp 3-2 kazandıktan sonra La Liga'nın zirvesinde üç puan farkla yer alan Barcelona'da Flick, ayak bileğindeki hafif bir sorun nedeniyle oynayamayacak Lamine Yamal'in yokluğunda, 31. sıradaki Sabah FK karşısında De Jong'un taktiksel esnekliğinden yararlanacak.