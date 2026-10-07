"Beni milyonların önünde yalancı gibi gösterdi": Ronaldo, eski Ballon d'Or yetkilisini nasıl zor durumda bıraktı?

"France Football" dergisinin eski direktörü Pascal Ferré, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki rekabeti yeniden gündeme getirerek Ballon d'Or ödülüyle ilgili çarpıcı perde arkası detaylarını açıkladı.

Ferré, "France Football" dergisinin yazı işleri kadrosuna 1986 yılında katıldı, ardından 1996 yılında direktörlük görevini üstlendi ve bu görevde 2023 yılına kadar kaldı. Böylece ödülün detaylarına ve yıllar boyunca onu çevreleyen tartışmalara, özellikle de Messi ile Ronaldo arasındaki tarihi rekabet döneminde yakın oldu.

Ferré, İspanyol "Marca" gazetesine verdiği röportajda, ikilinin 2008 ile 2017 yılları arasında ödüle hakimiyeti hakkında şunları söyledi: "Ödülü tekellerine aldılar çünkü dünyanın en iyileriydiler. Başka bir gezegenden gelmiş oyuncular gibiydiler."

Eski direktör, medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle kendisiyle Ronaldo arasında patlak veren açık anlaşmazlığa da değinerek şöyle açıkladı: "New York Times gazetesine bir röportaj verdim ve orada Cristiano'nun hayalinin Messi'ye kıyasla daha fazla Ballon d'Or kazanmak olduğunu söyledim."

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

Portekizli "Abola" gazetesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Belki ifademde pek isabetli olamadım, ancak onun son derece rekabetçi bir oyuncu olduğu bir sır değildi. Bana sosyal medya üzerinden cevap verdi ve sonunda milyonlarca takipçi önünde beni yalancı gibi gösterdi, ama bu ciddi bir mesele değildi."

Ronaldo Ballon d'Or ödülünü 5 kez kazanırken, Messi 8 kez kazandı.

Ferré ayrıca kulüplerin ve oyuncuların ödül etrafında sahip olduğu nüfuzdan da bahsetti ve özellikle Real Madrid'e işaret ederek şunları söyledi: "Doğrudur, Cristiano'nun dünyasında, özellikle de Real Madrid'de, oyunun kuralları çerçevesinde ne yapmaları gerektiğini biliyorlardı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bunlar futbolda ve bu ödülde varlığını hissettiren kurumlardır, çünkü Real Madrid en başından itibaren, önce Di Stefano ardından Kopa ile Ballon d'Or ile ilişkilendirildi; Barcelona ise onu Luis Suarez aracılığıyla kazanmak için 1960 yılına kadar beklemek zorunda kaldı. Dolayısıyla ödülle İspanyol kulüpleri arasında özel bir ilişki var."