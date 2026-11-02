Noni Madueke, Arsenal'ın Anfield'da aldığı kritik Premier League galibiyeti sırasında Alexis Mac Allister ile yaşadığı hararetli tartışmayı değerlendirirken sözlerini sakınmadı. İngiltere millî oyuncusu, Arsenal için tarihi bir geceye gölge düşürme riski taşıyan bu karşılaşmanın ardından VAR incelemesinin odağında kaldı.

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Arsenal'ın tarihi galibiyetinde gerilim tırmandı

Arsenal, Liverpool'ı 1-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı ve bu statta 14 yıl sonra ilk kez kazandı. Bu zaferi getiren, Kai Havertz'in rekor kıran golüydü. Ancak gergin mücadeleye ikinci yarıda yaşanan büyük bir arbede gölge düşürdü.

Olaylar, Mac Allister'ın yerdeki Martin Odegaard'a vurmasıyla başladı. Jurrien Timber ve Madueke, orta saha oyuncusuyla yüzleşmek için hızla yanına koştu ve taraflar arasında sert bir karşılaşma yaşandı.

Madueke ile Mac Allister karşı karşıya geldiğinde kafaları hafifçe birbirine değdi. Liverpoollu oyuncu ardından kendini yere bırakarak Madueke'nin oyundan atılmasını sağlamaya çalıştı. Hakem Andy Madley kırmızı kart göstermedi; bu karar VAR hakemi Stuart Attwell tarafından kısa sürede doğrulandı.

‘Beni kışkırtıp kırmızı kart görmemi sağlamaya çalıştı’

Eski Arsenal kanat oyuncusu Freddie Ljungberg ile Viaplay'de konuşan Madueke'ye Arjantinli oyuncuyla forma değiştirip değiştirmeyeceği soruldu. İngiltere forveti, “Keşke değiştirseydim,” diye şaka yaptı.

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Olaya da değinen Madueke, temasın büyütülecek bir yanı olmadığını söyledi. “Bunun sarı ya da kırmızı kart gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum,” dedi. “Hakem de böyle düşünmedi. VAR da böyle düşünmedi. Yani bu konuda hepimiz hemfikirdik.”

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Arsenal'in hücum oyuncusu, rakibinin abartılı tepkisini eleştirmekten kaçınmadı. “Bu doğal bir hareket,” diye ekledi Madueke. “Belli ki akıllı biri. Beni kışkırtıp kırmızı kart görmemi sağlamaya çalıştı ama tabii ki başaramadı.

“O anda içimden ‘VAR varken mümkün; nasıl yorumlanacağına bağlı. Ne düşündüklerini bilmiyorum’ diyordum. Ama neyse ki öyle olmadı.”

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Yorumcular ‘utanç verici’ tepkiyi kınadı

Anfield'daki olay Liverpool efsanesi Jamie Carragher'ın da sert eleştirisini çekti. Carragher, hakemleri Mac Allister'ın abartılı düşüşüne itibar etmedikleri için övdü.

“Orada kırmızı kart gösterilmemesine sevindim,” diyen Carragher sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekten kararlı davranıp insanları açıkça eleştirmeye ve ‘bu utanç verici’ demeye başlamalıyız. Liverpool taraftarıyım ve Mac Allister'ın yaptığı tam bir saçmalık. Buna son verilmeli.”

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Premier League şampiyonunu Avrupa mesaisi bekliyor

Merseyside'da aldığı ses getiren galibiyetin ardından Premier League şampiyonu, odağını hızla yeniden Avrupa'ya çevirmek zorunda. Arsenal, bir sonraki Avrupa maçında Slavia Prague ile deplasmanda karşılaşacak.

Hafta içindeki bu deplasmanın ardından Arsenal, Hull'u ağırlayarak lig mücadelesine dönecek. Bukayo Saka hâlâ tedavi görürken Madueke'nin ilk 11'deki yerini koruması ve hücumdaki etkisini sürdürmesi bekleniyor.