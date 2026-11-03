Aston Villa'nın eski kıdemli gözlemcisi Bryan King, Fulham karşısındaki pahalıya mal olan hatasının ardından yaz transferi Zion Suzuki'nin 30 milyon sterlinlik bonservis bedelini haklı çıkaracak kadar iyi performans gösterip göstermediğini sorguladı. 24 yaşındaki Japon millî kaleci, cumartesi günü Premier League'de 1-1 biten maçta daha önce birkaç kurtarış yapmasına rağmen kornerden gelen topu elinden kaçırarak kendi kalesine gönderdi.

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Pahalıya mal olan hata, iyi başlangıca gölge düşürdü

Suzuki, cumartesi günü Fulham karşısında Alex Iwobi'nin kullandığı korneri kendi kalesine göndererek Villa formasıyla ilk büyük hayal kırıklığını yaşadı. Eski Parma kalecisi, pahalıya mal olan bu hatadan yalnızca birkaç dakika önce Oscar Bobb'u yakın mesafeden durdurduğu pozisyon da dâhil olmak üzere bir dizi başarılı müdahalede bulunmuştu. Birmingham'a gelişinden bu yana refleksleri ve topu oyuna sokma becerisiyle geniş çapta övgü toplamasına rağmen bu performansı sert eleştirilere yol açtı.

Eski kaleci gösterişli tarzını eleştirdi

Genç kalecinin gelişimini değerlendiren eski profesyonel kaleci King, yazın transfer edilen Suzuki'nin Villa'nın birinci kalecisi olarak hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olduğunu savundu. Football Insider'a konuşan King, şunları söyledi: “Bu kaleci, kurtarışları olduğundan çok daha zor ve gösterişli gösteriyor. Basit işine odaklanmalı.

Bir maçta iyi bir kurtarış yapması beklenir. Kaleciyseniz bu genellikle olur. Ne yazık ki insanlar iyi kurtarışı asla hatırlamaz. Elbette kendini toparlayabilecek biriyse bu hatadan dönecektir. Ama dediğim gibi, beni kesinlikle etkilemiş bir kaleci değil. Hele onun için ödedikleri parayı düşünürsek.”

30 milyon sterlinlik yatırım hakkında şüphelerini sürdüren King, şunları ekledi: “Kalecinin toparlanmasını beklerim. Bu kadar paraya mal olduysa tek bir hata sezonuna zarar vermemeli. Ama benim için hakkındaki soru işaretleri hâlâ giderilmiş değil.”

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Unai Emery, Japon kaleciyi savundu

Dışarıdan gelen eleştirilere rağmen Villa taraftarları ve teknik ekip, sezona güçlü başlangıcını göz önünde bulundurarak bitiş düdüğünün hemen ardından 24 yaşındaki kaleciye destek verdi. Teknik direktör Emery de birinci kalecisine açıkça destek vermekte gecikmedi ve beraberlikle sonuçlanan maçta daha önce yaptığı kurtarışlara dikkat çekti.

Maçın ardından konuşan İspanyol teknik adam şunları söyledi: “Bu futbolun bir parçası. Oynarken hata yaptığımızı görebilecek ve anlayabilecek olgunluktayız. Ben de teknik direktör olarak her gün hata yapıyorum. Oyuncular her maçta hata yapıyor. Sahanın ortasındaki bir maç o kadar dikkat çekmez ama söz konusu kaleci olduğunda bu hatalar daha fazla göz önünde olur. Bu futbolun bir parçası, yolumuza devam etmeliyiz. Ben onun yaptığı kurtarışlardan söz etmeyi tercih ederim.”

Kaleciyi Camp Nou sınavı bekliyor

Emery'nin kamuoyu önündeki güçlü desteği göz önüne alındığında, Villa yeniden Avrupa maçlarına odaklanırken Suzuki'nin kaledeki yerini koruması bekleniyor. Midlands ekibi, 3 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşmak üzere İspanya'ya gidecek. Japon kaleci, Katalonya'da sakin bir performans sergileyerek cumartesi günü ligde yaptığı hatayı geride bırakabilir.