Rodri, Barcelona'daki takım arkadaşlarını pazar günü oynanacak dev El Clasico öncesinde Real Madrid'in sezona istikrarsız başlamasına aldanmamaları konusunda uyardı. Bu yaz Katalan devine katılan tecrübeli orta saha oyuncusu, kulübünün ezeli rakibinin rakiplerini sık sık güvende olduklarına inandırıp ardından darbeyi vurduğunu düşünüyor.

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Rodri, El Clasico mücadelesine hazır

Bu yaz Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk El Clasico maçına hazırlanıyor. Barcelona, LaLiga'da tüm maçlarını kazanmış olsa da Real Madrid ligde şimdiden iki yenilgi aldı.

Takımların ligdeki formu arasındaki farka rağmen Dünya Kupası şampiyonu İspanya kaptanı, ezeli rakiplerinin oluşturduğu tehdidin fazlasıyla farkında. Bu karşılaşma, Barcelona'yı seçmeden önce İspanya'nın başkentine transferiyle adı sık sık anılan deneyimli oyuncu için ayrı bir önem taşıyor.

Madrid'in yanıltıcı formu

Getty Images

ESPN'e konuşan Rodri, temkinli olunması gerektiğini vurgulayarak Madrid'in rakiplerinde yanıltıcı bir güven duygusu yaratmakta çok iyi olduğunu söyledi. “Onlara karşı birçok eleme maçında oynadım. En büyük güçlerinden birinin, rakiplerine o kadar da iyi olmadıklarını düşündürmek olduğunun farkındayım” dedi. “Bizi kandıramazlar, en azından beni kandıramazlar. Real Madrid, formu ne olursa olsun her zaman çok güçlü bir rakiptir.”

Eski City yıldızı, pazar günkü büyük maç öncesinde duyduğu kişisel heyecanı da dile getirdi. “Küçükken bir taraftar olarak bu maçı televizyonda defalarca izledim. Büyüdükçe de iki takımı takip ettim” diye ekledi. “Hangi tarafta olursanız olun, bu maçta oynamak her zaman özeldir. Bu yüzden çok mutluyum.”

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Rodri, İspanya'ya gelişinden bu yana takıma yaptığı katkıdan söz ederken deneyiminin önemli bir avantaj olduğunu belirtti. “Bence bu takıma getirdiğim en önemli şey deneyimim, liderlik rolüm, takım arkadaşlarımı organize etmem ve onlara olumlu bir zihniyet aşılamam” dedi.

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Ayakları yere basıyor

Barcelona üst üste üçüncü LaLiga şampiyonluğunun peşinde, ancak takım sezona iyi başlamanın rehavetine kapılmıyor. Genç savunmacı Pau Cubarsi, puan farkını kabul etmekle birlikte odaklarını korumaları gerektiğini vurgulayarak ESPN'e şunları söyledi: “Bu çok büyük bir fark, ama LaLiga uzun bir sezon... LaLiga'da her şey her an değişebilir ve ivmemizi korumalıyız.”

Orta sahadan Gavi de aynı görüşü dile getirerek farkın yalnızca “iki veya üç maçta” eriyebileceğini belirtti. Barcelona forveti Anthony Gordon ise kesin bir favori olduğu düşüncesini reddetti: “Bence bu tür maçlarda favori olmanın bir anlamı kalmıyor. Sonuç her iki tarafa da gidebilir çünkü çok fazla gerilim ve rekabet var. Sahadaki oyuncuların seviyesi düşünüldüğünde herhangi biri böyle bir maçı belirleyebilir.”

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Rodri ise lig şampiyonluğunu koruma baskısını önemsemediğini belirterek kulübün öncelikli hedefinin doğal gelişim olduğunu savundu. “Hem bir kurum hem de bir takım olarak kulübün geçen yıldan daha iyi olduğu algısı oluşmalı, bu açık” dedi. “Bu yüzden kendimize LaLiga'yı veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak gibi hedefler koymuyoruz.”

En büyük sahnede toparlanma fırsatı

IMAGO

Pazar günkü dev karşılaşma, sezonun ilk yenilgisini alan Barcelona'ya toparlanmak için ideal bir fırsat sunuyor. Hafta içinde Paris Saint-Germain'e karşı alınan 4-2'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisi, etkileyici 11 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

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Madrid karşısında üç puan almak, Barcelona'nın yeniden galibiyet ivmesi yakalamasını sağlamakla kalmayıp şampiyonluk yarışında rakibine psikolojik açıdan da önemli bir darbe vuracak. Ancak Rodri'nin belirttiği gibi sonucu muhtemelen küçük ayrıntılar ve duyguları kontrol edebilmek belirleyecek.