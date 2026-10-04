"Beni ikna etmedi": Umman'dan Sektioui'ye eleştiri ve mesaj: Demir yumruğunu göster

Umman'ın elenmesinin ardından Umman yayıncısı İsa Said, "Khaleeji 27" Körfez Kupası yarı finalinden elenmesinin ardından Umman Milli Takımı'nın teknik direktörü Tarık Sektioui'yi eleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, cumartesi akşamı Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Stadı'nda rakibi Umman'ı tek golle mağlup ederek finalde Suudi Arabistan ile ateşli bir randevuya adını yazdırdı. Faslı teknik adamın "Kırmızılılar"ı çalıştırmak için "uygun" olduğunu vurgulamasına rağmen, katkı sağlamayan oyunculara karşı daha kararlı adımlar atmasını istedi.

Said, "X" platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sektioui'nin turnuva boyunca gerek tepkileri gerekse hataları ele alış biçimiyle kendisini ikna etmediğini, ancak bunun teknik direktörün milli takıma uygun olmadığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Şunları ekledi: "Bizim için çok uygun bir teknik direktör, ancak demir yumrukla vurmalı. Katkı sağlamayan oyuncu kadro dışı bırakılır."

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Umman'lı yayıncı, bu pozisyonda Ahid el-Meşayihi ve Musab el-Şıksi gibi oyuncular varken Cemil el-Yahmedi'nin ön libero olarak tercih edilmesine şaşırdığını belirterek, Sektioui'nin Ahid ve Musab'ın gereken katkıyı sağlamadığını mı düşündüğünü, yoksa Cemil'in bu rolde daha iyisini yapabileceğine mi inandığını sorguladı.

Said ayrıca Harib el-Saadi ve Abdullah Fevvaz'ın performansını da eleştirerek, kendi görüşüne göre düşen performansları, güven kaybı, topu almaktan kaçınmaları ve pas verme konusundaki başarısızlıkları nedeniyle sergiledikleri oyunun "çok garip bir hikaye" olduğunu değerlendirdi.

Umman'lı yayıncı, "Umman'lı oyuncunun kişilik zayıflığı" olarak nitelendirdiği konuya geçerek, oyuncular arasında takım arkadaşlarına güven verebilecek ya da onların haklarını savunabilecek yeterli liderlik vasfına sahip birini görmediğini vurguladı.









Said, genç oyunculara bir mesaj göndererek, deneyimli oyuncuları ayırt etmeden taklit etmemeleri konusunda uyardı ve onlardan çok az şey öğrendiklerini, çünkü bazılarının başarılı olmamaya alıştığını, dolayısıyla genç oyuncuların onları taklit etmeye devam etmesinin aynı sonuca götüreceğini söyledi.