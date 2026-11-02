Michael Carrick, Manchester United’daki geleceği açısından belirleyici bir hafta öncesinde, görevine ilişkin yoğun spekülasyonlara rağmen enerjisini koruduğunu söyleyerek mücadeleci bir tutum sergiledi. Eleştirilerin hedefindeki teknik direktör, Manchester United’ın sezonunu krize sürükleyen kötü sonuçlar serisinin ardından zor bir durumda.
Carrick dışarıdaki gürültüye kulak asmıyor
Manchester United teknik direktörü, Roma ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanırken antrenörlük kariyerinin en zorlu dönemini yaşıyor. Takımın galibiyet hasreti dokuz maça çıkarken Old Trafford taraftarlarının ve kulüp yönetiminin baskısı doruk noktasına ulaşıyor.
Yaklaşan millî arada görevdeki durumunun mercek altına alınacağı yönündeki haberlere rağmen Carrick, kulüpteki geleceğine ilişkin belirsizlikten dikkate değer ölçüde etkilenmiyor.
Carrick, kulübün resmî sosyal medya hesabında paylaşılan basın toplantısında şunları söyledi: “Geleceğe bakabilirim ama ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu, yarınki maça hazırlanma biçimimizi değiştirmiyor. Açıkçası maçı gerçekten dört gözle bekliyorum. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Aldığımız sonuçlar ve yaşananlar düşünüldüğünde deli olduğumu düşünebilirsiniz ama yarınki maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve yalnızca buna odaklanıyorum. Sonrasında ne olacaksa, işler hangi yöne giderse gitsin olacak. Ama önce yarın akşamı büyük bir geceye dönüştürmek istiyoruz.”
Lisandro Martinez'e destek
Son dönemdeki eleştirilerin önemli bir bölümü, takımının kötü gidişatıyla birlikte performansı da belirgin biçimde düşen Lisandro Martinez'e yöneldi. Arjantinli savunmacı, Chelsea karşısında alınan son yenilgilerden birinde kırmızı kart gördü. Ayrıca bu sezon sonunda sona erecek sözleşmesine ilişkin durumun dikkatini dağıttığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Hatta futbol direktörü Jason Wilcox'a yönelik açık eleştirilerinin, Manchester'dan ayrılmak için baskı yapma isteğine işaret edip etmediğini sorgulayanlar oldu. Ancak teknik direktörü bu tür iddiaları hemen reddetti.a
Teknik direktör, “Oyuncuların bağlılığı konusunda hiçbir endişem yok. Soyunma odasında ortam çok, çok iyi. Daha önce de söyledim: Oyuncuların kulübe, bana ve birbirlerine bağlılığını hiç sorgulamıyorum. Daha iyi oynamalıyız, daha iyi kararlar verebiliriz ama bağlılık kesinlikle sorun değil,” dedi.
Old Trafford'da baskı artıyor
Rüyalar Tiyatrosu'ndaki atmosfer giderek daha zehirli bir hâl aldı. Bournemouth karşısında alınan ağır 3-0'lık yenilginin ardından takım sahadan yuhalanarak uğurlandı. Carrick, taraftarların öfkesinin en ağır kısmından kurtulmuş olsa da oyuncular taraftarların hayal kırıklığını tüm ağırlığıyla hissetti.
Roma ve Aston Villa maçları, eski İngiltere orta saha oyuncusunun teknik direktörlük görevinde kalıp kalmayacağını belirleyebilir. Özgüveni düşük görünse de teknik direktörüne göre profesyonel bağlılığı yüksek olan takım için bu maçların önemi son derece büyük.
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
- “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
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