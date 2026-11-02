Michael Carrick, Manchester United’daki geleceği açısından belirleyici bir hafta öncesinde, görevine ilişkin yoğun spekülasyonlara rağmen enerjisini koruduğunu söyleyerek mücadeleci bir tutum sergiledi. Eleştirilerin hedefindeki teknik direktör, Manchester United’ın sezonunu krize sürükleyen kötü sonuçlar serisinin ardından zor bir durumda.

Reklam

Carrick dışarıdaki gürültüye kulak asmıyor

Manchester United teknik direktörü, Roma ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanırken antrenörlük kariyerinin en zorlu dönemini yaşıyor. Takımın galibiyet hasreti dokuz maça çıkarken Old Trafford taraftarlarının ve kulüp yönetiminin baskısı doruk noktasına ulaşıyor.

Yaklaşan millî arada görevdeki durumunun mercek altına alınacağı yönündeki haberlere rağmen Carrick, kulüpteki geleceğine ilişkin belirsizlikten dikkate değer ölçüde etkilenmiyor.

Carrick, kulübün resmî sosyal medya hesabında paylaşılan basın toplantısında şunları söyledi: “Geleceğe bakabilirim ama ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu, yarınki maça hazırlanma biçimimizi değiştirmiyor. Açıkçası maçı gerçekten dört gözle bekliyorum. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Aldığımız sonuçlar ve yaşananlar düşünüldüğünde deli olduğumu düşünebilirsiniz ama yarınki maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve yalnızca buna odaklanıyorum. Sonrasında ne olacaksa, işler hangi yöne giderse gitsin olacak. Ama önce yarın akşamı büyük bir geceye dönüştürmek istiyoruz.”

Lisandro Martinez'e destek

Son dönemdeki eleştirilerin önemli bir bölümü, takımının kötü gidişatıyla birlikte performansı da belirgin biçimde düşen Lisandro Martinez'e yöneldi. Arjantinli savunmacı, Chelsea karşısında alınan son yenilgilerden birinde kırmızı kart gördü. Ayrıca bu sezon sonunda sona erecek sözleşmesine ilişkin durumun dikkatini dağıttığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Hatta futbol direktörü Jason Wilcox'a yönelik açık eleştirilerinin, Manchester'dan ayrılmak için baskı yapma isteğine işaret edip etmediğini sorgulayanlar oldu. Ancak teknik direktörü bu tür iddiaları hemen reddetti.a

Reklam Reklam

Teknik direktör, “Oyuncuların bağlılığı konusunda hiçbir endişem yok. Soyunma odasında ortam çok, çok iyi. Daha önce de söyledim: Oyuncuların kulübe, bana ve birbirlerine bağlılığını hiç sorgulamıyorum. Daha iyi oynamalıyız, daha iyi kararlar verebiliriz ama bağlılık kesinlikle sorun değil,” dedi.

Old Trafford'da baskı artıyor

Rüyalar Tiyatrosu'ndaki atmosfer giderek daha zehirli bir hâl aldı. Bournemouth karşısında alınan ağır 3-0'lık yenilginin ardından takım sahadan yuhalanarak uğurlandı. Carrick, taraftarların öfkesinin en ağır kısmından kurtulmuş olsa da oyuncular taraftarların hayal kırıklığını tüm ağırlığıyla hissetti.

Roma ve Aston Villa maçları, eski İngiltere orta saha oyuncusunun teknik direktörlük görevinde kalıp kalmayacağını belirleyebilir. Özgüveni düşük görünse de teknik direktörüne göre profesyonel bağlılığı yüksek olan takım için bu maçların önemi son derece büyük.