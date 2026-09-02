Gabon Millî Takımı'nın kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang, Fas'ta düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası'ndaki hayal kırıklığıyla sonuçlanan elenmenin ardından kadro dışı bırakılmasının üzerinden aylar geçtikten sonra takımdan ayrılacağını açıkladı.

37 yaşındaki Aubameyang, turnuvanın ardından yetkililerin kendisine karşı takındığı tavrın uzaklaşma kararını almasına yol açtığını, önce kadro dışı bırakıldığını, ardından ise yeniden takıma çağrıldığını vurguladı.

Gabon Millî Takımı kaptanı, Fransız RMC kanalının öne çıkardığı bir televizyon röportajında şunları söyledi: "Sakat olmama rağmen Afrika Uluslar Kupası'nda oynadığım halde beni aşağıladılar ve imajımı zedelediler. Bu, bardağı taşıran son damla oldu ve burada durmayı tercih ediyorum."

Bu gelişme, 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme grubu birinci grup birinci hafta maçında Fas ile 23 Eylül'de yapılacak karşılaşma öncesinde yaşandı.

Aubameyang'a başarısızlığın sorumluluğunun yüklenmesi

Gabon Millî Takımı'nın tarihi golcüsü, takımın 2025 Afrika Uluslar Kupası'ndaki başarısızlığının sorumluluğunun bir kısmının kendisine yüklenmesinin ardından bir hoşnutsuzluk hali yaşıyor.

Gabon Millî Takımı, sonuncusu Fildişi Sahili'ne 3-2 mağlubiyet olan 3 yenilgi aldıktan sonra turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.

Başarısızlığın ardından Gabon Devlet Başkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, yaşananları ulusal kimliğin bir parçasını zayıflatan bir durum olarak nitelendirdi. Ardından hükümet, teknik ekibin görevden alınması, millî takımın faaliyetlerinin ikinci bir emre kadar askıya alınması ve Aubameyang ile 38 yaşındaki takım arkadaşı Bruno Ecuele Manga'nın kadro dışı bırakılması gibi bir dizi karar aldı.

Deneyimli iki kaptanın kadro dışı bırakılması kararı Gabonlu taraftarlar arasında bir öfke dalgasına yol açarken, Aubameyang o dönemde şu sözlerle yanıt vermişti: "Sanırım millî takımın sorunları benim naçizane şahsımdan çok daha derin."

Deportivo La Coruña ile yeni bir meydan okuma

Ülkesinin millî takımından uzaklaşmasına paralel olarak Aubameyang, Olympique Marsilya'dan ikinci kez ayrılıp uzun bir aradan sonra İspanya Birinci Ligi'ne dönen Deportivo La Coruña'ya transfer olmasının ardından Avrupa kariyerinde yeni bir meydan okumaya girişiyor.

Gabonlu forvet, İspanyol kulübüyle yolculuğunun başında yeni takımıyla halihazırda 3 gol kaydetti.

Gabon Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Sébastien Migné, Gabon'un Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarındaki gelecek zorlu sınavlara hazırlandığı bir dönemde, kendisini millî takım kaptanının yokluğuyla başa çıkma zorluğu karşısında bulacak.

2026 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından Gabon Millî Takımı'nın bir sonraki hedefi, 19 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında Kenya, Tanzanya ve Uganda'da düzenlenecek 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak olacak.

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