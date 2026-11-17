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Jürgen Klopp döneminin en büyük kazananı, bir zamanlar kendisine inanmayanlara seslendi.

Derry Scherhant, Hollanda karşısındaki müthiş performansının ardından kendisine bir zamanlar inanmayanlara ve onu eleştirenlere özel bir mesaj gönderdi.

Almanya Milli Takımı'nın pazartesi akşamı 5-0 (1-0) kazandığı maçta SC Freiburg'un hücum oyuncusu sahanın en iyi isimlerinden biriydi . Devre arasından kısa süre önce güzel bir bireysel hamleyle Almanya'yı öne geçiren eski Hertha oyuncusu, Olimpiyat Stadı'ndaki "evinde" oynadığı maçta iki kez de direğe takıldı.

24 yaşındaki oyuncu, son düdüğün ardından sevincini şöyle dile getirdi: "Şu anda milli takımda oynadığımı düşündüğümde bu gerçekten inanılmaz geliyor. Birkaç yıl önce bana asla profesyonel futbolcu olamayacağımı söylemişlerdi. Bazıları, 'Evet, bu yetmez. En fazla Regionalliga'da oynarsın' diyordu. Şimdi burada olabilmem gerçekten inanılmaz."

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Scherhant, ne kadar ilerlediğini görmenin ve "bana hiç inanmayanlara yanıldıklarını göstermenin" kendisi için ayrıca bir "tatmin" olduğunu söyledi. "Altyapıda da beni sürekli bir ölçüde aşağı çekmeye çalışanlar vardı. Böyle birkaç kişi vardı."

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Derry Scherhant kariyerine hangi kulüplerde başladı?

Berlin doğumlu Scherhant, gençlik yıllarında Hertha ve Union gibi büyük kulüplerin uzun süre dikkatini çekmedi . Bugün Freiburg'da oynayan futbolcu, bunun yerine SC Charlottenburg, Tennis Borussia Berlin, FC Viktoria 1889 Berlin ve Berliner Sport-Club gibi daha küçük kulüplerde kendini gösterme mücadelesi verdi.

Scherhant, birkaç gün önce Almanya Milli Takımı'nın basın toplantısında kariyer yolculuğuyla ilgili, "Gençken oynayamamanın, göz ardı edilmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum" demişti. Şimdi memleketi Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda gol atmış olmak onu "çok mutlu" etti.

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Koronavirüs salgını döneminde birçok saha kapalı olduğu için ek antrenman yapabilmek adına çok uğraştı. Bir dönem Sport Bild'e, "Her gün çitin üzerinden atladım, top sürdüm, tekrar tekrar kaleye şut çektim. Koronavirüs dönemi herkes için ne kadar zor olsa da futbol açısından bana çok yardımcı oldu" demişti. Sports Illustrated'a ise "Bir sahada zabıta denetim yapıyorsa diğerine geçiyorduk. Tesisler hemen yan yana" diye anlatmıştı.

Scherhant, beş yıl forma giydiği Hertha Berlin'den 2025'te SC Freiburg'a geçti. Burada kısa sürede teknik direktör Julian Schuster'in vazgeçilmez ilk 11 oyuncularından biri hâline geldi ve çok geçmeden milli takıma da yükseldi.

Getty Images

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Jürgen Klopp, Derry Scherhant'ın performansı hakkında ne söyledi?

Almanya Milli Takımı formasıyla son maçlarının ardından Scherhant artık yalnızca Bundesliga'da kendini kanıtlamış bir oyuncu değil; şimdilik milli takımdaki yerini de sağlamlaştırmış görünüyor. Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Hollanda maçının ardından 24 yaşındaki oyuncudan yalnızca övgüyle söz etti.

Klopp, Scherhant ve kanatta onun kadar etkileyici bir performans sergileyen Brajan Gruda için "İkisi de top oynamayı biliyor, aman Tanrım" dedi. İkilinin topsuz oyundaki performansını da överek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bugün ne kadar çalıştılar, ne kadar çalışmak zorunda kaldılar; bu inanılmaz. Sonuçta bir takımı takım yapan da bu. Başkaları da top oynayabilir. Ama nihayetinde mesele, oyuna ne kadar tutku ve çaba kattığın."