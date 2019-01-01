Benfica yönetimi, Fejsa'nın Fenerbahçe'ye transferine izin verdi

Benfica, gelecek sezon kadroda düşünmediği Sırp oyuncu Ljubomir Fejsa’nın Fenerbahçe’ye transferine onay verdi.

2013-2014 sezonunda Olympiakos’tan 4.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Fejsa, Jorge Jesus ve Rui Vitoria dönemlerinde takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olsa da, son zamanlarda Bruno Lage tarafından kadroya alınmıyor.

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’nın 11 Ocak 2019 tarihinde deplasmanda Santa Clara’yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan 30 yaşındaki Sırp oyuncu, tedavisinin ardından kaptırdığı formasını Andreas Samaris’ten geri almayı başaramadı.

O Jogo’nun haberine göre Ligi şampiyonu ekiple iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Fejsa’nın yıllık 3 milyon euroluk maaşı da Benfica’nın, 'nin transfer girişimini reddetmeme sebeplerinden biri olarak görülüyor.

Portekiz basınının bir diğer gazetesi Record ise Benfica başkanının transfere yeşil ışık yaktığını ve oyuncunun onay vermesi halinde Ljubomir Fejsa'nın Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşeceğini belirtti.

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