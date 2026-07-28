Al-Nassr, yeni futbol sezonu 2026-2027 öncesinde yurt dışı kampındaki ilk galibiyetini elde etmeyi başardı; hem de üçüncü lig takımı karşısında.

Al-Nassr, başkent Lizbon'daki yurt dışı kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında, İspanya üçüncü liginde mücadele eden rakibi Merida'yı 2-0 mağlup etti.

Suudi ekibinin gollerinden ilkini maçın 11. dakikasında Mohamed Maran kaydederken, ikinci golü 58. dakikada Haroun Camara ekledi.

Al-Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou maça yalnızca 3 yabancı oyuncuyla başladı; bunlar Brezilyalı Pinto ve Angelo ile Fransız savunmacı Mohamed Simakan'dı. İkinci yarıda ise diğer Brezilyalı Wesley ile Iraklı Haydar Abdulkarim'i oyuna dahil etti.

Bu galibiyet, Avustralyalı teknik direktörün ekibinin Portekiz'deki yurt dışı kampındaki ilk galibiyeti oldu. Takım, ilk hazırlık maçında Benfica'nın altyapı takımına karşı 2-1'lik sürpriz bir yenilgi almıştı.

Al-Nassr'ın eski teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus'un maç öncesinde takımın kampına geldiği ve oyuncularla yeni teknik direktör Ange Postecoglou ile tokalaştığı belirtildi.