Benfica, Rui Vitoria'nın görevine son verdi

Portekiz devi Benfica, Teknik Direktör Rui Vitoria'nın görevine son verdi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'da flaş bir karar alındı.

Ligde zor günler geçiren ve 15 maç sonunda 32 puanla dördüncü sırada yer alan Benfica, Teknik Direktör Rui Vitoria'nın görevine son verdi.

Son olarak 2 Ocak'ta Portimonense'ye deplasmanda 2-0'la boyun eğen Benfica'da fatura teknik adama kesilirken takımı geçici olarak Bruno Lage'nin çalıştıracağı aktarıldı.

Rui Vitoria kimdir?

Teknik direktörlük kariyerine 2002 yılında Vilafranquense’de başlayan Rui Vitoria, Benfica U-19, Fatima, Paços Ferreira, Vitoria Guimaraes gibi takımları çalıştırdıktan sonra 1 Temmuz 2015’te Benfica’nın başına geçti.

Vitoria, genç oyunculardan maliyeti düşük ve başarılı kadrolar kurmasıyla ve bunu Portekiz stili olarak adlandırdığı hücum futboluyla sunmasıyla, geniş çevrelerin saygısını kazandı. 2016’da teknik direktör arayışında olan Barcelona'da Rui Vitoria'nın adı geçmişti.

Rui Vitoria, Benfica'yla 2 lig şampiyonluğu, 1 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası kazandı.