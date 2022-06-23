Sattığı oyunculardan elde ettiği yüksek bonservis bedelleriyle dikkat çeken Portekiz ekibi, kadrosunu genç bir Güney Amerikalı ile güçlendiriyor.

Darwin Nunez'in Liverpool'a, Fabio Vieira'yı ise Arsenal'e gönderdikten sonra kasasına 140 milyon euro'yu koyan Benfica transferde atağa kalktı. Portekiz ekibi River Plate'in 21 yaşındaki Arjantinli orta sahası Enzo Fernandez'i kadroya katmak için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. Genç yıldız bu sezon 25 maça 10 gol ve dört asist sığdırmayı başarmıştı.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun bonservisinin yüzde 75'i için 10 milyon euro'nun yanı sıra 8 milyon euro'luk bonus ödemeyi kabul eden River Plate, bu transferi kısa bir süre içerisinde resmi olarak duyuracak.

Futbola River Plate altyapısında başlayan ve Arjantin U18 Milli Takımı'nı da formasını giyen Fernandez, defansif orta saha ve merkez orta saha pozisyonunda oynuyor.

Orta saha rotasyonu kalabalık

Bu bölgede görev yapan altyapı ürünü Gedson Fernandes'i 6 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a gönderen Benfica, Güney Amerika'dan getirip Avrupa'da büyük paralara sattığı oyuncular zincirine önümüzdeki yıllarda Fernandez'i de eklemek istiyor. Geçen sezon Defensa y Justicia forması giyen 21 yaşındaki oyuncu yaşına oranla yüksek maç sayısıyla dikkat çekiyor.

Kadrosunda geçtiğimiz kış transfer döneminde Başakşehir'e kiralanan ancak sezon sonunda Portekiz ekibine geri dönen Pizzi, adı Fenerbahçe ile anılan Joao Mario, Alman orta saha Julian Weigl, Jorge Jesus döneminde transfer edilen Soualiho Meite gibi oyuncular bulunan Benfica'da teknik direktör Roger Schmidt'in Fernandez'e vereceği süre merakla bekleniyor.

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