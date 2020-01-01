Benfica otobüsüne saldırı: İki oyuncu yaralandı
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@slbenfica_en
Portekiz Premier Lig'in 25. haftasında Benfica, Tondela'yı konuk etti.
Porto ile şampiyonluk mücadelesi veren Benfica rakibine üstünlük kuramadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın ardından stadyum dışında bekleyen bir grup tarafından Benfica takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, stadyumdan ayrılırken taşların atıldığı takım otobüsünün camları kırıldı. Vücuduna cam parçaları isabet eden futbolcular Julian Weigl ve Andrija Zivkovic, başkent Lizbon'da hastaneye kaldırıldı.
60 puanı bulunan Benfica, averaj farkıyla Porto'nun önünde ligin zirvesinde yer alıyor.