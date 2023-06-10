A Millî Takım'ın orta sahası, Portekiz devi Benfica ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Benfica, Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü'yü transfer ettiğini duyurdu. A Millî Takım'ın orta sahası, Portekiz ekibi ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Benfica, Orkun Kökçü için Feyenoord'a 25 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Bu ücret, 5 milyon Euro değerindeki bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulabilir.

Orkun'un yeni sözleşmede serbest kalma maddesinin değeri ise 150 milyon Euro olarak belirlendi.

Ne söylendi?

Benfica'nın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Benfica, Orkun Kökçü'nün satın alma işlemleri için Feyenoord Rotterdam ile anlaşmaya vardığını bildirir. Orkun Kökcü'nün tüm hakları 25 milyon Euro + 5 milyon Euro bonuslar karşılığında alınmış olup, kontrat süresi beş yıldır.

"Ayrıca Feyenoord Rotterdam, Orkun'un gelecekteki bir transferinden elde edilecek kazancın belirli bir yüzdesini almaya hak kazanacak. Bu yüzde, oyuncunun o günkü değerine göre belirlenecek.

"Son olarak, söz konusu oyuncu ile 5 (beş) spor sezonu için sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın fesih bedeli 150 milyon Euro'dur."