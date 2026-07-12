Benfica'nın eski oyuncusu (43) trajik bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Manú’nun vefatı Portekiz futbol dünyasını sarsmıştır. FC Alverca, Pazar sabahı eski forvet oyuncusunun 43 yaşında Portekiz’de meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini doğruladı.

“FC Alverca, kulübün eski oyuncusu Manú’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendi. Ailesine, arkadaşlarına ve hayatı ile kariyerini onunla paylaşan herkese en içten taziyelerimizi sunuyoruz,” diye yazdı kulüp, X’te.

Eski kulüplerinden biri olan Benfica da bu vefata ilişkin bir açıklama yaptı. Portekiz’in önde gelen kulübü, “Kulüp, ailesine ve arkadaşlarına en içten taziyelerini sunar” dedi.

Manú, tam adıyla Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, on beş yıllık profesyonel kariyerine FC Alverca’da başladı. Sağ ayaklı kanat forveti daha sonra SC Lourinhanense, Benfica, Modena FC, AC Carpenedolo, Estrela da Amadora, AEK Atina, Marítimo, Beijing Guoan, Ermis Aradippou ve Vitória FC gibi takımlarda forma giydi.

Manú, en büyük spor başarılarını Legia Varşova’da elde etti. Polonyalı kulüp ile iki kez ulusal kupayı kazandı.

2015 yılında Manú, en üst seviyedeki futbol kariyerine son verdi. Ardından Portekiz futbolunun alt liglerinde aktif olarak oynamaya devam etti.

2011/12 sezonunda Manú, Legia Varşova formasıyla Avrupa Ligi’nde PSV ile karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu’nda oynanan ilk maçta bir devre forma giydi. PSV bu maçı 1-0 kazandı. Rövanş maçında ise Portekizli oyuncu sahaya çıkmadı.