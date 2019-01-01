Benfica - Lyon maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (23 Ekim 2019)
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Getty / Tobbias Schwarz
Benfica, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk puanlarını Lyon karşısında almaya çalışacak.
Portekiz ekibi, grupta oynadığı iki maçı da kaybederken; Lyon, 4 puan toplamayı başardı.
23 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak bu zorlu mücadelenin televizyon yayını yok. Ancak beIN CONNECT'ten naklen izlenebilecek.
Muhtemel 11'ler:
Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo; Florentino, Gabriel, Taarabt, Pizzi; De Tomas, Seferovic
Lyon: Lopes; Rafael, Marcelo, Denayer, Kone; Reine-Adelaïde, Tousart, Aouar; Cornet, Dembele, Depay
Opta istatistikleri:
- Benfica ile Lyon, bugüne kadar sadece 2010/11 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya gelirken; iki maçı da ev sahibi ekipler kazandı.
- Portekiz deplasmanında çıktığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kaybeden Lyon, Mart 2004'te Porto (0-2) ve Kasım 2010'da Benfica'ya (3-4) mağlup oldu.
- Avrupa kupaları tarihinde Benfica'yı deplasmanda mağlup etmeyi başaran herhangi bir Fransız takımı olmadı (4B 10M).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 15 maçın 12'sini kaybeden Benfica (2G 1B), bu sezon oynadığı iki karşılaşmadan da puansız ayrıldı.
- Evinde oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi grup maçında mağlup olmayan Lyon (3G 8B), son yenilgisini Ekim 2016'da Juventus karşısında aldı (0-1).
- Memphis Depay, Lyon formasıyla ilk 11 başladığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçında yedi gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 4 asist).
- Bu sezon Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde attığı üç gol de oyuna sonradan giren isimlerden geldi: Haris Seferovic (2) & Raul de Tomas.
- Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk iki maçı kaybeden hiçbir Portekiz temsilcisi bir üst tura çıkamazken; Benfica daha önce üç kez grup aşamasına iki yenilgiyle başladı (2007/08, 2014/15 & 2017/18).
- Lyon, 2009/10'dan bu yana aynı Şampiyonlar Ligi sezonunda ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti almak için sahaya çıkıyor.