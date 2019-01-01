Benfica - Lyon maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (23 Ekim 2019)

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Benfica ile Lyon karşı karşıya gelecek.

, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk puanlarını karşısında almaya çalışacak.

ekibi, grupta oynadığı iki maçı da kaybederken; Lyon, 4 puan toplamayı başardı.

23 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak bu zorlu mücadelenin televizyon yayını yok. Ancak beIN CONNECT'ten naklen izlenebilecek.

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Muhtemel 11'ler:

Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo; Florentino, Gabriel, Taarabt, Pizzi; De Tomas, Seferovic

Lyon: Lopes; Rafael, Marcelo, Denayer, Kone; Reine-Adelaïde, Tousart, Aouar; Cornet, Dembele, Depay

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