Benfica - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Benfica sahasında RB Leipzig'i ağırlıyor.

Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Ligi'nin son şampiyonu ile 'yı üçüncü tamamlayan karşı karşıya geliyor.

Yeni sezonda oynadığı 5 lig maçında yalnızca ezeli rakibi 'ya kaybeden Benfica'da teknik direktör Bruno Lage bu karşılaşmada kulübede yer alamayacak.

Bundesliga'da oynadığı ilk üç maçı kazanan RB Leipzig ise son olarak ligin güçlü rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Benfica - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta?

ve 'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu karşılaşması 17 Eylül Salı günü oynanacak.

Zorlu karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

Benfica - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki Benfica - Leipzig maçı beIN MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Benfica - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta?

İddaa bu maçta Benfica'nın galibiyetine 2.4 oran veriyor.

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Beraberliğin oranı 3.0 olarak belirlenmiş.

Lille galibiyetine verilen oran ise 2.25.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.