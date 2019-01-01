Benfica - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Portekiz Ligi'nin son şampiyonu Benfica ile Bundesliga'yı üçüncü tamamlayan RB Leipzig karşı karşıya geliyor.
Yeni sezonda oynadığı 5 lig maçında yalnızca ezeli rakibi Porto'ya kaybeden Benfica'da teknik direktör Bruno Lage bu karşılaşmada kulübede yer alamayacak.
Bundesliga'da oynadığı ilk üç maçı kazanan RB Leipzig ise son olarak ligin güçlü rakibi Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı.
Benfica - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta?
Ajax ve Lille'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu karşılaşması 17 Eylül Salı günü oynanacak.
Zorlu karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
Benfica - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki Benfica - Leipzig maçı beIN MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Benfica - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta?
İddaa bu maçta Benfica'nın galibiyetine 2.4 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.0 olarak belirlenmiş.
Lille galibiyetine verilen oran ise 2.25.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.