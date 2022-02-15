Portekiz futbolu Benfica'ya yönelik bir skandal iddiasıyla sarsılırken, Benfica adına çeşitli kurumlara ödeme yaptığı öne sürülen bir bilgisayar şirketine yapılan operasyonda, söz konusu şirketin eski hakem Bruno Paixao'ya binlerce euro ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada söz konusu ödemenin Paixao'nun kumar ve tahkim kurulları hakkında sunduğu eğitime yönelik olduğu belirtildi.

Portekiz basınında yer alan haberlerde bu duruma yönelik araştırmanın Benfica'nın küme düşmesiyle sonuçlanabileceği kaydedildi.

Portekiz Ligi'nde hakem olduğu dönemde binlerce euro ödeme alan Paixao'ya yönelik bir açıklama yayınlayan Benfica ise savcılığın kulübe bu konuya ilişkin sorular sorduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Paixao yalanlamadı

İş adamı Jose Bernardes'in sahibi olduğu "Mavi çanta" adındaki şirketin hayali danışmanlık hizmetleriyle Benfica'dan 1.9 milyon euro'luk ödeme aldığı tespit edilirken, Paixao'nun da bu yönde hizmetle para aldığı öne sürüldü.

Bernardes'i tanıdığını itiraf eden Paixao ise birkaç yıl önce kendisine danışmanlık hizmeti sunduğunu açıkladı.

30 yılı aşan hakemlik kariyerinin ardından emekli olan Paixao, maçlardaki tartışmalı kararlarının yanı sıra ailesinin ve kendisinin çeşitli rutinlerinin internette yayılmasıyla da gündeme gelmişti.

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