Benfica - Galatasaray maçı hangi kanalda? İlk 11'ler, sakat cezalı oyuncular, maç saati, yayın bilgileri

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Galatasaray, Benfica'yı evinde mağlup edip tur atlamak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Benfica ile karşılaşıyor.

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Portekiz'de zoru başarıp turu geçmek istiyor. Galatasaray'ın turu geçmek için en az iki farklı galibiyete ya da 3-2 kazanmaya ihtiyacı var.

Benfica - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Estadio da Luz'da oynanacak dev mücadele TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Takım Haberleri: Sakat - cezalı oyuncular

Galatasaray'da Semih Kaya, Emre Taşdemir, Kostas Mitroglou ve Eren Derdiyok, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar. Fernando ve Linnes ise sakatlığı sebebiyle Portekiz'e götürülmedi.

Benfica'da ise German Conti, Jardel, Tyronne Ebuehi, Ljubomir Fejsa ve Eduardo Salvio, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Fernandes, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne.