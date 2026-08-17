Benzeri görülmemiş bir adımla José Mourinho, Santiago Bernabéu'ya dönüşünün gürültüsüz, ateşli basın toplantıları olmadan ve tanıtım törenleri yapılmadan gerçekleşmesine karar verdi. Bu tam sessizliğin arkasında ise Madrid'deki ilk döneminin sonunu getiren en büyük hatayı tekrarlamaktan kaçınmaya yönelik özenle hazırlanmış bir plan yatıyor.

İki ay önce Real Madrid, José Mourinho'nun takımın başına geçmek üzere geri döndüğünü resmen açıklamış ve o günden bu yana kulüp tam bir sessizliğe büründü. Ne Mourinho için resmi bir tanıtım yapıldı, ne de kulübün son haftalarda gerçekleştirdiği yeni transferlerin, başta Bernardo Silva ve Marc Cucurella olmak üzere Merengue kadrosuna katılan diğer 4 oyuncunun tanıtımı yapıldı.

Tanıtım yok, sahne ise Bernabéu

Héctor González'in "Carrusel Deportivo" programında açıkladığına göre, kulüp hiçbir şekilde tanıtım töreni düzenlemeyi düşünmüyor. González şöyle konuştu: "Real Madrid cumartesi günü La Liga açılışında deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak, ardından ayın 26'sında evinde Sociedad'ı ağırlayacak. O gün Bernabéu taraftarı, altı yeni oyuncuyu ve Mourinho'yu evinde ilk kez izleyecek."

Sözlerine şöyle devam etti: "Teknik adama yakın kaynaklar, bu kararın doğrudan Mourinho'nun kendi talebiyle geldiğini doğruladı. Daha önce Benfica'nın medya karşısına çıkmaya zorladığı bu adam, artık ışıkların altından tamamen uzaklaşmak istiyor."

Mourinho neden ortadan kaybolmayı tercih ediyor?

İşte tam da bu noktada ünlü İspanyol gazeteci Tomás Roncero'nun yorumu devreye giriyor. Roncero, Mourinho'nun gerçek motivasyonlarını şöyle açıkladı: "Belki de kulübe zaten tanıtıldığını düşünüyor ve etkisinin ne olduğunu çok iyi biliyor; çünkü o sıradan bir teknik adam değil. Futbolla ilgili sebeplerin yanı sıra, oyunun büyüklerinden biri olması ve kendine has bir kişiliğe sahip olması söz konusu. Basın toplantılarında sayısız konu hakkında soru sorulabileceğini ve bunun sonucunda biraz sert bir tavır sergileyebileceğini biliyoruz."

Şunları ekledi: "İşte bu yüzden şimdiye kadar sessizliğini koruyor ve kulübün medya kanallarına birkaç dakikalık açıklamalar yapmakla yetinip ardından evine dönüyor. Eğer bu sakinliği sezon boyunca sürdürürse, bu Real Madrid için kötü bir şey olmayacak."

Yeni Mourinho: aynı tutku, farklı bir yüz

Roncero, bu sessizliğin medya heyecanına zarar verebileceğini kabul ediyor, ancak bunun buna karşılık Mourinho için 2013 senaryosunu tekrarlamaktan kaçınmasını sağlayacak bir can simidi olduğunu belirtiyor.

Şöyle dedi: "Bizler gazeteciler açısından bu kötü bir şey, çünkü geçimimizi oyuncuların ve teknik adamların bize söylediklerine borçluyuz. Ama sanırım medya görünürlüğünü azaltmanın, ilk döneminde yaptığı hataları tekrarlamasını engelleyebileceğinin farkında. Özellikle de en kötü yılı olan ve ayrılığına yol açan üçüncü yılında yaptığı hataları."

Roncero, değişimin yalnızca görünürde olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Kapalı kapılar ardında Mourinho hâlâ maçlara büyük bir tutkuyla hazırlanan, her ayrıntıyı titizlikle inceleyen ve oyuncuları tamamen motive tutan o talepkâr adam. Soyunma odasının içinde katı olmayı ve büyük bir disiplin talep etmeyi sürdürüyor. İşler her zamanki gibi yürüyor, ama dışarıda onu medya ve basın önünde daha az göreceğiz."