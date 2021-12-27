Benfica’da Jorge Jesus’un yerine geçecek teknik direktör belli oldu: Andrea Pirlo!
Jorge Jesús, Benfica yedek kulübesinde giderek daha fazla sorgulanıyor. Takım Portekiz liginde üçüncü (Porto ve Sporting'in dört puan gerisinde) ve Portekiz Kupası'nda Porto'ya 3-0 yenildiler. Bu yüzden Lizbon kulübü teknik direktör arayışlarına başladı. Listede ilk sırada yer alan isim Andrea Pirlo.
İtalyan medyasına göre, Benfica başkanı Rui Costa, Pirlo'nun uygun olup olmadığını öğrenmek için İtalyanlarla çoktan temasa geçti. Her ikisi de Milan'da 2001/2002 sezonundan 2005/2006'ya kadar birlikte oynadılar. O zamandan beri bu ikilinin yakın bir ilişkileri var.
Pirlo ile ilgilenen sadece Benfica değildi. Bu yıl, Barcelona'da Koeman'ın yerini alacak adaylardan biriydi. Bir sezonun ardından, teknik direktörlükteki ilk deneyiminde Mayıs ayında Juventus'tan ayrıldı. Geçen yılın sonunda takımı dördüncü ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi potasında bırakarak ayrıldı. İtalya Kupası'nı ve İtalya Süper Kupası'nı kazanmayı başarsa da Scudetto'yu kazanmaktan çok uzaktı ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya karşı son 16'da kaybetti.
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Benfica'nın teknik direktör adayları arasında sadece Pirlo yer almıyor. Son olarak Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Nuno Espirito Santo da Rui Costa'nın listesinde bulunuyor.