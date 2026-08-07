Benfica, Ajax’ta harekete geçmek istiyor: ‘Jordi Cruijff 15 milyon euro talep ediyor’

Josip Sutalo, Ajax’taki son haftalarını geçiriyor gibi görünüyor. Hırvat basınından Sportske Novosti’ye göre 26 yaşındaki savunmacının elinde tam üç teklif bulunuyor.

Amsterdam’da geçirdiği üç hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından Sutalo, ayrılığa açık. Ancak ilgili kulüplerin önce Ajax ile anlaşmaya varması gerekiyor.

Henüz bu aşamaya gelinmiş değil. Hırvat basınındaki haberlere göre Ajax, Sutalo için yaklaşık 15 milyon euro talep ediyor.

Benfica, ilgilenen üç kulüpten biri olarak gösteriliyor. Sutalo’nun Premier League’den kulüplerin de ilgisini çektiği belirtiliyor.

Lizbon’da Sutalo, Antonio Silva’nın yerine geçebilir. Silva, 25 milyon euroya AFC Bournemouth’a satıldı.

Ajax, 2023’te Sutalo için Dinamo Zagreb’e tam 20,5 milyon euro ödedi. Kulüp yönetimi artık milyonlarca euroluk zararı kabullenmiş durumda.

Sutalo, bu sezon Ajax formasıyla henüz sahaya çıkmadı. Stoper, Dünya Kupası’ndan ufak ağrılarla döndü.