Benfica 1-1 Arsenal: Arteta'nın takımı Londra'ya avantajlı dönüyor

Premier Lig'de şampiyonluk yarışının dışında kalan Arsenal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica deplasmanından gollü beraberlikle ayrıldı.

Premier Lig'de lider Manchester City'nin 22 puan gerisine düşen Arsenal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında deplasmanda karşılaştığı Benfica ile 1-1 berabere kaldı ve Londra'ya avantajlı bir skorla döndü.

55'te bu sezon 12'nci golünü kaydeden Pizzi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen Mikel Arteta'nın takımı beraberliği bu golün iki dakika sonrasında Bukayo Saka ile buldu ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ligde son haftalarda iyi bir grafik çizemeyen Arsenal böylece oynadığı son beş resmi maçta bir galibiyette kalmış oldu. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 25 Şubat'ta Emirates'te oynanacak.