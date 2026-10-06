Benfica ve Portekiz Milli Takımı efsanesi Antonio Simoes, "Avrupa'nın Brezilyası" takımının kaptanı Cristiano Ronaldo'ya, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşanan son kriz nedeniyle açık eleştiriler yöneltti.

1966 Dünya Kupası'nda Portekiz ile bronz madalya kazanan Simoes, krizle ilgili olarak, Portekiz Milli Takımı kaptanının yayımladığı açıklamayı okuduktan sonra konuştu. Söz konusu açıklamada Ronaldo, anlaşmazlığın ayrıntılarını ve milli takım kampından ayrılmasından önceki olayları detaylıca anlatmıştı.

Portekiz'in "A Bola" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında Simoes şunları söyledi: "Savaşa devam etmek yerine barış yapmanın bir yolunu bulmak daha iyi olur. Bu durumun hiçbir anlamı yok. Eğer Cristiano'nun dönmesine olanak tanıyan koşullar varsa, buyursun gelsin; ama bu, saklanan birkaç kişiden değil, herkesten gelsin."

Simoes sözlerine şöyle devam etti: "Cristiano Ronaldo'yu haklı çıkarmak zorunda değiliz ve şu an haklı olmadığını düşünüyorum; ancak bir hata yaptığını kabul ederse onu yargılamamalıyız. Ona bir şans verelim, özellikle de konumuna ve itibarına yakışır bir veda için."

Simoes tüm taraflardan sağduyulu olmalarını isteyerek şöyle konuştu: "Gereken şey sağduyu ve hoşgörü. Herkesle çatışmalarımız var. Eğer Cristiano istiyorsa, ona bu fırsatı verin. Ben burada ne Cristiano'yu, ne Jesus'u, ne de bir başkasını savunuyorum; sağduyuyu savunuyorum. Buluşsunlar, konuşsunlar ve bir çözüm bulsunlar. Bu olursa ne kadar güzel olur. En büyük umudum bu."

"Bazen sadece kendini düşündüğünü hissediyoruz"

Simoes, Ronaldo'nun kişiliği hakkında konuşmaya geçerek şunları söyledi: "Bazen sadece kendini düşündüğünü hissediyoruz. Bu deneyimi Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda yaşadım ve onunla konuşma fırsatım oldu. O dönemde bile işlerin böyle olmaması gerektiğine dair küçük bir işaret gördüm."

Simoes ekledi: "Bu oyuncunun bütün bu kariyeri var; olgunlaştı, bir erkek oldu ve bencillikten uzak bir düşünme biçimi bulması gerekiyor. Mesele yalnızca gol atmak değil, aynı zamanda oyunla da ilgili. Bu şeyler onun bir parçası olmalı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bunu anlarsa, onun için harika bir veda töreni düzenleriz. Oynamak mı istiyor? Göreceğiz; bu konu teknik direktöre bağlı, bunu yapabileceğine ya da yapamayacağına karar verecek olan odur."

41 yaşındaki Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na hâlâ gerçek bir katkı sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda Simoes şöyle yanıt verdi: "Bu konuda şüphelerim var. Mesele sadece yararlı olmasından çok daha fazlasını gerektiriyor ve söylediklerimize dikkat etmek gerek. 41 yaşına geldiğinde, maçın belirli bir anında yararlı olabileceğini fark etmelisin; ismin taşıdığı büyük itibar nedeniyle varlığın etkili olabilir ve bunlar teknik direktörün nasıl yöneteceğini bilmesi gereken şeyler."

Simoes ekledi: "Eğer oynamak istiyorsa, bu bir suç değil; ancak oynamak istemenin maçın tamamını oynamak anlamına gelmediğini anlamalı."

Simoes, Ronaldo'nun cezası hakkında konuşmayı reddetti

Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasının ardından verilebilecek olası cezaya ilişkin Simoes şunları söyledi: "Bu, uygulanan kriterlere bağlı. Olana bakmak gerekir ve cezanın birçok şekli var. Önce konuşsunlar; eğer her birinin diğerinden özür dilemesi gerekiyorsa, bunu yapsınlar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Portekiz'e verebilecekleri ne harika bir uygarlık mesajı olurdu. Bir taraftan ve diğer taraftan aşırılık var. Yolun ortasında buluşmak istiyorlar mı? Eğer bu yalnızca tek taraflı olursa, mümkün değil."

Simoes, Ronaldo'nun yokluğunun milli takımdaki takım arkadaşlarını etkilediği fikrini reddederek şöyle dedi: "Maça baktığımda, takım üzerinde en ufak bir etki olduğunu görmüyorum; hiçbir şey, sıfır. Takım iyi oynadı ve kazandı."

Şunları açıkladı: "Bu, Ronaldo'nun milli takımın dışında kalması gerektiği anlamına gelmez; ancak ilk on birde olmadan da yararlı olabilir ve 90 dakika oynaması şart değil."

Alaycı bir şekilde ekledi: "Ronaldo, Roberto Martinez döneminde en fazla dakika oynayan oyuncuydu ve bu pek mantıklı görünmüyor. 1000 gol attıktan sonra Cristiano Ronaldo, milli takımla 49 yaşına kadar oynamaya devam edecek."

Simoes'in bu yorumu, Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası hakkında konuştuğu sırada geldi; ardından Ronaldo'yu Eusebio ve Maradona gibi iki efsaneyle kıyasladı.

"Neden özel bir muamele görmesi gereksin ki?"

Jorge Jesus'un, Ronaldo'ya ısınmaya başlatıp sonra oyuna sokmama kararına ilişkin Simoes şöyle dedi: "Bu tartışmaya girmeyeceğim; çünkü Jesus, Ronaldo'yu bir dakika da olsa 30 dakika da olsa ısınmaya başlatma konusunda tam yetkiye sahip, nitekim teknik direktör o."

Ekledi: "Neden özel bir muamele görmesi gereksin ki? Farklı bir konumu var, ama takımdaki bir oyuncu değil mi? Bu şeyleri bırakın ve onları beslemeyin."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne yapmak istediyse, bunu yapmakta özgürdü ve bu, onu yapanın sorunu. Hepimiz sona ulaşıyoruz."

Simoes, bazı futbol efsaneleriyle ilgili anılarını yâd ederek şöyle dedi: "Kral olarak anılan Eusebio'nun yanında oynadım; Pele ve Maradona'yla çağdaştım ve hayatımda bir kralın etrafında olup biten böyle bir şey görmedim."

Açıklamalarını şu soruyla noktaladı: "41 yaşında bir adam futbol oynuyor... Bırakması daha iyi olmaz mı?"