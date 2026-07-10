"Bencil bir oyuncu Ronaldo'nun işini bozuyor"... Fernandes, skandalın ardından yorumları devre dışı bıraktı

Manchester United’ın kaptanı Portekizli Bruno Fernandes, Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı oynadığı son 16 turu maçında hayal kırıklığı yaratan elenmesinin ardından, sosyal medyadaki paylaşımlarına gelen müstehcen hakaretler ve sert eleştiriler yüzünden yorum özelliğini devre dışı bırakmak zorunda kaldı.

31 yaşındaki oyun kurucu, son dakikalarda “Denizciler”i bu ölümcül yenilgiden kurtaramadı. Bu durum, maçın hemen ardından teknik direktör Roberto Martínez’in istifasına yol açarken, oyunculara yönelik sert eleştirilerin de önünü açtı.

Fernandes, resmi hesaplarında duygusal bir açıklama yayınlayarak sessizliğini bozdu ve şunları söyledi: “Üzgün, hayal kırıklığına uğramış ve moralim bozuk. Bu oyuncu grubu, sadece kaliteleriyle değil, aynı zamanda yıllar boyunca birlikte inşa ettiğimiz muhteşem bir takım olmalarıyla da beklentilerimi çok yükseğe çıkardı.”

Fernandes sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası boyunca bize eşlik eden ve her gün bize yardımcı olan tüm oyunculara, teknik ekibe ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Tüm Portekizlilere, desteğiniz ve güveniniz için çok teşekkür ederim.”

Ancak bu paylaşım, şiddetli eleştirilerin dalgasını tetikledi ve bu da Old Trafford’un yıldızını, paylaşımlarının yorumlarını kapatma gibi sansasyonel bir karar almaya itti; bu adım da öfkeli Portekizli taraftarların hoşuna gitmedi.

Bir taraftar alaycı bir şekilde şöyle yorumladı: “Bruno Fernandes nihayet ortaya çıktı… ama Instagram ve X’te. Sahada ise izi yok. Portekiz turnuvadan elendi, ama o hâlâ yorumları devre dışı bırakıyor.”

Bir diğeri ise sert bir şekilde şöyle iddia etti: “Herkesin, onun Ronaldo’nun önünü kesip spot ışıklarını kendine çekmek için bencil bir oyuncu olduğunu bildiğini o da biliyor,” diyerek yaz turnuvası sırasında Fernandes ile yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo arasında anlaşmazlık yaşandığına dair haberlere atıfta bulundu.

Üçüncü bir taraftar ise şöyle ekledi: “Bruno Fernandes’in yorum bölümünü kapatması, Dünya Kupası sırasında kendisi ve orta saha takım arkadaşları hakkında söylenen her şeyin doğruluğunu kanıtlıyor.”

Fernandes, turnuva sırasında Ronaldo’nun kız kardeşi Katia Aveiro’dan sert eleştirilere maruz kalmıştı. Aveiro, Instagram’da paylaştığı ve şu ifadeleri içeren bir gönderiye beğeni vermişti: “Bruno Fernandes, milli takım formasıyla tamamen farklı bir oyuncu gibi görünüyor… Portekiz’in her zamankinden daha fazla bir lidere ihtiyaç duyduğu anda, sahadan kayboluyor ve sorumluluğu başkalarına bırakıyor.”

Gönderide şöyle devam edildi: “Bolca yetenek, geniş medya ilgisi var, ama kritik anlarda kararlılık nerede? Taraftarlar, baskı altında parlayan bir yıldız bekliyor, rekabet kızıştığında ortadan kaybolan bir oyuncu değil.”