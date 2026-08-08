Hollanda Milli Takımı için yeni teknik direktör arayışı hâlâ gündemi meşgul ediyor. Arnold Bruggink, KNVB’nin sürpriz bir yabancı isimle geleceğini düşünüyor. Bruggink, cumartesi günü ESPN’de yayınlanan VriendenLoterij Eretribune programında bunu dile getirdi.

Ronald Koeman’ın milli takım teknik direktörlüğünü bırakacağını açıklamasının üzerinden artık bir ay geçti. Buna rağmen KNVB üst düzey futbol direktörü Nigel de Jong henüz bir halef atamadı.

Ronald Waterreus, “Bence bu iş fazla uzadı” dedi. “Bizim bir sonraki milli takım teknik direktörümüz, hiçbir zaman ilk tercih olmadığını ve federasyonun teknik yönetiminin desteğini aslında biraz eksik hissedeceğini bilecek. Çünkü aksi olsa onu çok daha önce göreve getirirlerdi.”

“Ronald Koeman’ın bırakacağını herkes biliyordu. Bu stüdyoda Koeman’ın Dünya Kupası’ndan sonra devam edeceğini düşünen kimse yoktu. Dolayısıyla kimin uygun aday olabileceğine bakmak için biraz daha önce ön çalışma yapabilirdiniz.”

Şu anda seçenek olarak özellikle iki isim öne çıkıyor: Michael Reiziger ve Louis van Gaal. Bruggink, “Bu olmayacak” diye düşünüyor. “Buna hiç inanmıyorum. Ama onun hakkında (De Jong, ed.) güçlü bulduğum şey, basınla sıfır bağlantısının olması. Her şey bunu gösteriyor. Hiçbir şey sızmıyor.”

“Bence kimsenin beklemediği bir yabancıyla gelecek. Ama bunun kim olduğunu gerçekten söyleyemem. Görünen çok güçlü biçimde bu değil mi? Çünkü hiçbir şey duymuyorsunuz.”

Waterreus da buna katıldı: “Bu arada bence çok güçlü olan da bu; hiçbir şey duymuyorsunuz. Böylece hatta gürültü de oluşmaz. Yine de onlara bir şeyle gelmeleri için fırsat tanımalısınız. Ve gelecek kişi, bizim ona verebileceğimiz tüm övgüyü hak ediyor.”

Waterreus sözlerini şöyle noktaladı: “Hiçbir şeyin sızmıyor olması, birazdan çok büyük bir sürprizle gelecekleri ve hepimizin ağzı açık kalıp ‘ah, kahretsin, bunu hiç düşünmemiştik’ diyeceğimiz anlamına gelebilir.”