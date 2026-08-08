Olympique Marsilya'nın eski sportif direktörü Faslı Mehdi Benatia, gelecekte Paris Saint-Germain ile çalışmanın uzak bir ihtimal olmadığını doğrularken, Paris kulübüne geçme olasılığına dair önceki açıklamalarının yanlış yorumlandığını belirtti ve eski kulübünün en büyük rakiplerinden biriyle çalışmakta bir sakınca görmediğini vurguladı.

Benatia, "The Bridge" programında gelecekte Paris Saint-Germain'de çalışma olasılığına dair konuştuktan sonra geniş yankı uyandıran bir tartışma başlatmıştı; üstelik bu, hâlâ Marsilya bünyesindeki yönetim görevini sürdürdüğü döneme denk gelmişti.

Geçen sezonun sonunda Fransız kulübünden ayrılmasına rağmen Benatia, "France Football" dergisine verdiği uzun bir röportajda tutumunu netleştirmek için konuya geri döndü ve açıklamalarının Paris kulübüne hizmet teklifi anlamına gelmediğini, sadece varsayımsal bir soruya verilmiş samimi bir cevap olduğunu vurguladı.

Benatia, RMC'nin aktardığına göre şunları söyledi: "Tartışma yaratan soruya cevap veriyordum, ama sözlerim yanlış yorumlandı."

Şunları ekledi: "Mesajım şu değildi: Nasser Al-Khelaifi yarın beni ararsa giderim. Onunla iyi bir ilişkim var ve birkaç yıl sonra beni arar da fırsat bana uygun olursa, giderim."

"Paris, Marsilya'nın rakibi, e ne olmuş?"

Benatia, Paris Saint-Germain'de çalışma olasılığına dair konuşması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vererek, mesleki geleceğine uygun kararı almasına engel olacak bir sebep görmediğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Ben özgürüm. Ne yapmam gerekiyor? Kimin için? Kulübün çıkarına hizmet edecek şekilde Marsilya'ya hizmet etmeye çalıştım. Paris Saint-Germain rakip, e ne olmuş?"

Faslı, tutumunun Paris kulübünün yönetimine yaklaşma girişimi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Biz profesyoneliz ve çalışıyoruz. İstediğimi yaparım. Mesaj buydu ve kesinlikle hizmetlerimi sunma girişimi değildi."

Benatia'nın açıklamaları, Marsilya ile Paris Saint-Germain arasındaki tarihî düşmanlık göz önüne alındığında özel bir hassasiyet kazanıyor; zira iki kulüp arasında oyuncu transferi son derece nadir, yönetim düzeyinde ise böyle bir adım daha da nadir görünüyor.

Fransız Alain Roche, bunun en dikkat çekici güncel örneklerinden biri sayılıyor; 1990'da Marsilya forması giymiş, ardından 2006 ile 2011 yılları arasında Paris Saint-Germain'de transferlerden sorumlu görevi üstlenmişti.

Benatia, Marsilya'daki "ihanet"in perde arkasını açıkladı

Aynı röportajda Benatia, sonunda futbol direktörü görevinden ayrılmasına yol açan Marsilya yönetimiyle yaşanan kopuşun nedenlerine ayrıntılı biçimde değindi.

Faslı, dönüm noktasının, takımın geçtiğimiz ocak ayında Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Kupası maçını oynamak üzere Kuveyt'e yaptığı seyahatte geldiğini belirtti; bu maç 2-2 berabere sona ermiş, ardından Marsilya penaltı atışlarıyla mağlup olmuştu.

Benatia, o sırada kulübün eski başkanı Pablo Longoria ve kulüp sahibi Frank McCourt ile yaptığı bir toplantının, Marsilya'nın yaşadığı mali sorunların boyutunu kendisine gösterdiğini açıkladı.

RMC'nin aktardığına göre şunları söyledi: "30 milyon euro değerinde oyuncu satmamız gerektiğini anladım. Bu yüzden sözleşmelerini yenilemek istemeyen Robinio Vaz ve Darryl Bakola'dan kurtuldum, ayrıca maaş faturasını hafifletmek için kiralık transferlere başvurdum."

Şunları ekledi: "Ama herkese kızgındım."

Benatia, ayrılma kararını o an vermemiş olsa da, bu toplantının Marsilya yönetimiyle ilişkisinde bir dönüm noktası oluşturduğunu doğruladı.

Şöyle konuştu: "Bu, kopuş noktasıydı, ama ayrılmaya karar vermemiştim. Çok kızgındım: Kulüp için mücadele ediyorum, sonra mali durumu öğreniyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Durum yüzünden ihanete uğramış hissettim. Anlatılanlar farklılaştığında, herkesi masanın etrafında toplamayı severim. Kimse yalan söyleyemez ya da kaçamak yapamaz."

Ayrıca kulübü, kulüpteki deneyimi hakkında konuşmasını engelleyecek herhangi bir anlaşma imzalamadan bırakma kararı hakkında da şunları söyledi: "Marsilya'dan ayrıldığımda sıfır talep ettim ve gizlilikle ilgili hiçbir şey imzalamadım. Susmam için beni satın almaya gerek yok. Söyleyeceklerim çok pahalı ve gerçeğin bir bedeli yoktur."

Kulüpte geçirdiği dönemi savunurken Benatia, transfer piyasası rakamlarının yalan söylemediğine dikkat çekti ve geldiğinde karşılaştığı mali durumdan sorumlu olmadığını vurguladı.

Şöyle dedi: "Kasım 2023'te geldiğimde Marsilya, kulüplerin mali denetim kurulunun gözetimi altındaydı. Sorumlu kim? O zaman ben yoktum."

Şunları ekledi: "İki buçuk yıl içinde 259 milyon euro değerinde oyuncu sattık ve transferlere 275 milyon harcadık. İnsanlar yalan söyleyebilir, ama rakamlar yalan söylemez."