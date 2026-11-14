Fas Milli Takımı’nın eski savunmacısı Medhi Benatia, İtalya’da Udinese, Roma ve Juventus formalarını giydiği döneme de değindiği Canal+ röportajında kendisini anlatıyor. Paylaştığı anılardan biri ise Juventus’ta Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri ve maç öncesi kamplarla ilgili.

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Fas millî takımının eski savunmacısı Medhi Benatia, Juventus'ta geçirdiği döneme ilişkin bir anısını anlatıyor. Anı, Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri ve maç öncesi kamplarla ilgili.

Benatia, Juventus'ta geçirdiği dönemi (Temmuz 2016-Ocak 2019; 2 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı) şöyle anlatıyor: "2018'de Cristiano Ronaldo geldi. Maç öncesi kamplardan pek hoşlanmıyordu, buna alışık değildi. Bana, 'İtalyanlarla, teknik direktörle biraz konuşmanın bir yolu yok mu?' dedi. Ben de 'Evet, tabii. Deneriz' dedim. Sonra Chiellini'ye gidip 'Gio, burada maç öncesi kamptan pek hoşlanmayan bir takım arkadaşımız var, diğer şeylerden de' dedim. O da 'Neden? Bunu sana kendisi mi söyledi?' diye sordu. 'Evet, yanıma geldi' dedim. Ardından Chiellini'yle birlikte teknik direktörle (o dönem Allegri) konuşmaya gittik: 'Hocam, 3-4 oyuncu, özellikle de büyük oyuncular, mümkünse maç öncesi kampa katılmamayı tercih ediyor (gülüyor, editörün notu).' Teknik direktör de 'Kampa gitmek isteyen gider, istemeyen gitmez' dedi."

1987 doğumlu Benatia, 2016'da, 2014-2016 yılları arasında forma giydiği Bayern Münih'ten Juventus'a transfer olduğu dönemi de hatırlıyor: "Daha ilk yıldan ayrılmak istediğim için gitmeyi talep ettim. İtalya'ya dönmek istiyordum. Juventus, Inter ve başka takımlar vardı. Almanya'da kendimi iyi hissetmiyordum. İki ay sonra eşime, 'Bak, burada doğru kararı verip vermediğimi bilmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse kendimi rahat hissetmiyordum. İtalya benim ikinci evim' dedim. Böylece geri dönüp Juventus'a gittim. O noktada çalışma kültürünün ve disiplinin de önemli olduğunu görüyorsun."