Para, John Duran'ı sahada daha fazla çaba göstermeye itmek için yeterli bir motivasyon değildi. Bunu, Kolombiyalı forvetin Fenerbahçe'de birlikte oynadıkları dönemdeki zihniyetine dair ilginç detaylar aktaran eski takım arkadaşı Fred ortaya koydu. Fred, oyuncunun genç yaşına rağmen antrenmanlara pek önem vermediğini vurguladı.

Manchester United'ın eski yıldızı Fred, Duran'ın bazen antrenmanlara ciddi şekilde katılmayı reddettiğini, kendisi ve ailesinin geleceğini güvence altına almaya yetecek kadar parayı zaten kazandığını söylemekle yetindiğini belirtti.

"Charla" adlı podcast'teki konuşmasında Fred şunları söyledi: "Ona 'Hadi Duran, biraz antrenman yapıp koşalım' diyordum, ama o bana 'Kardeşim, ben zaten zenginim, koşmaya ihtiyacım yok' diye karşılık veriyordu."

Fred, Duran'ın bazen tıbbi birime gidip çalışmaktan kaçtığını da ekledi ve Kolombiyalı forvetin, ailesinin geleceğini uzun yıllar boyunca güvence altına aldıktan sonra servetini artırmanın kendisi için öncelik olmadığını düşündüğünü belirtti.

Fred şunları aktardı: "Zenit'e transfer olduğunda ona 'Artık daha fazla, daha fazla para kazanacaksın' dedim, o da 'Kardeşim, para ne kadar artarsa o kadar iyi' diye karşılık verdi. Bazen de kendisinin ve ailesinin önümüzdeki üç nesillik geleceğini zaten güvence altına aldığını söylüyordu."

Duran'ın Fenerbahçe içindeki disiplinle ilişkisi örnek bir seviyede değildi; bir antrenman seansının başlangıcına gelmeyerek Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun öfkesini çekti.

Mourinho o dönemde bu davranışın takıma karşı saygısızlık olduğunu söyledi ve kulüp içinde net kuralların bulunduğunu, bunlara uymayanların sonuçlarına katlanması gerektiğini vurguladı.









Duran, Chicago Fire'dan transfer olduktan sonra Aston Villa ile güçlü bir çıkış yakalamış ve büyük bir transferle Suudi ekibi Al-Nassr'a geçmeden önce 78 maçta 20 gol kaydetmişti.

O günden bu yana oyuncu, başta Fenerbahçe, Zenit Saint Petersburg ve Benfica olmak üzere birkaç kiralık deneyim arasında gezindi, ancak şu ana kadar kalıcı olarak ayaklarını yere sağlam basmayı başaramadı.

22 yaşındaki Duran, Benfica'da çeşitli kulvarlardaki 12 maçta forma giydi, bunların yalnızca ikisine ilk 11'de başladı ve iki gol kaydetti. Al-Nassr ile sözleşmesi 2030 yılına kadar sürerken, Portekiz kulübünün oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katma seçeneği bulunuyor.

Fred ise 2023 yılında Manchester United'dan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuş, Türk kulübüyle çıktığı 129 maçta 12 gol kaydetmiş, Manchester United forması altında geçirdiği beş yılın ardından bu yıl Brezilya'ya dönerek Atletico Mineiro'ya katılmıştı.



